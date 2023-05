Usa: costo assicurazione contro il default sale ai massimi dal 2009

I credit default swap sovrani statunitensi a 5 anni sono saliti a 74 punti base, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence, rispetto ai 73 punti base della chiusura precedente e ai massimi da marzo 2009.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che un mancato aumento rapido del tetto del debito di 31.400 miliardi di dollari potrebbe gettare l’economia in una recessione e distruggere migliaia di posti di lavoro.

Donald Trump, attualmente in testa alla corsa per la nomination repubblicana alle presidenziali del 2024, ha detto che il partito dovrebbe chiedere tagli massicci alla spesa o lasciare che gli Stati Uniti vadano in default, minimizzando le conseguenze di un tale evento.

Il rendimento del buono del Tesoro americano a un mese è salito di 18 punti base giovedì al 5,705%, riflettendo la preoccupazione degli investitori per la questione. Questo valore è inferiore al picco di mercoledì del 5,811%, il più alto dal 2001, secondo i dati di Refinitiv.