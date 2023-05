Softbank: perdita record per Vision Fund, rosso di $32 mld

SoftBank ha registrato una perdita record per il suo Vision Fund, di 4,3 trilioni di yen giapponesi (32 miliardi di dollari) per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo, contro una perdita di 2,55 trilioni di yen nello stesso periodo dell’anno precedente.

Complessivamente, SoftBank ha registrato una perdita netta di 970,14 miliardi di yen per l’anno fiscale, più contenuta rispetto alla perdita di 1.700 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante i guadagni derivanti dall’uscita dagli investimenti in aziende di alto profilo come Uber, la società di ride-hailing, SoftBank ha dichiarato di aver registrato perdite in settori quali i prezzi delle azioni dell’azienda cinese di intelligenza artificiale SenseTime e dell’azienda indonesiana di ride-hailing ed e-commerce GoTo.