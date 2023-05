Honda: utile netto in calo del 10% nel 4° trimestre 2022

Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2022-23, il costruttore di auto giapponese Honda Motor ha riportato un utile netto di 112 miliardi di yen, in calo del 10% rispetto al trimestre 2022. La causa principale di questo calo è stata la diminuzione delle vendite di auto sul mercato cinese.

In una nota ufficiale, l’azienda ha attribuito il calo dell’utile netto anche all’aumento dei costi, nonostante l’effetto positivo derivante dall’indebolimento dello yen rispetto al dollaro. Nel trimestre in questione, i ricavi sono cresciuti del 13%, raggiungendo 4.384 miliardi di yen.

Per quanto riguarda le previsioni per l’esercizio fiscale iniziato lo scorso 1° aprile, Honda prevede un incremento delle vendite di auto, che dovrebbero passare da 3,7 milioni di unità vendute lo scorso anno a 4,4 milioni. Anche le vendite di moto sono attese in crescita, passando da 18,8 milioni di pezzi dello scorso anno a 19,2 milioni. Le stime per i ricavi prevedono un incremento del 7,6%, mentre l’utile netto dovrebbe aumentare del 15% e raggiungere 800 miliardi di yen.