American Express Italia, Jean Diacono è il nuovo amministratore delegato

American Express ha reso noto che Jean Diacono è stato nominato senior vicepresident e amministratore delegato per l’Italia. Con oltre venti anni di esperienza in American Express, Diacono guiderà le divisioni consumer e business nel mercato italiano.

Oltre a queste responsabilità, Diacono supervisionerà anche le attività delle joint ventures di American Express in Europa e in Medio Oriente. Nel corso della sua carriera, Diacono ha assunto ruoli sempre più complessi e di maggiore responsabilità, tra cui quello di vicepresidente e general manager della linea di business Global Merchant Services per l’Europa continentale. In questo ruolo, ha guidato il team che si occupa delle attività di merchant acquiring in 30 paesi, gestendo anche le operazioni in Francia e Benelux.

Prima di entrare in American Express, Diacono ha lavorato come consulente per Boston Consulting Group. In una nota, la società ha dichiarato che Diacono “guiderà il team esecutivo in Italia nel continuare a perseguire gli obiettivi di crescita strategica e le priorità di eccellenza operativa per il Paese, liberando al contempo il potenziale delle joint venture nella regione EMEA”.