Unieuro, Fnac Darty e Ruby Equity Investment lanciano offerta pubblica di acquisto

Fnac Darty e Ruby Equity Investment hanno comunicato che l’adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle azioni ordinarie Unieuro inizierà il 2 settembre e si concluderà il 25 ottobre, salvo eventuali proroghe in conformità con la normativa vigente. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, coprirà 40 giorni di borsa aperta.

In una nota ufficiale, Fnac Darty e Ruby Equity Investment hanno dichiarato di aver preso atto che il consiglio di amministrazione di Unieuro non ha raggiunto la maggioranza necessaria per valutare la congruità del corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio. Fnac ha sottolineato che il corrispettivo dell’offerta, pari a 9 euro più 0,1 azioni Fnac Darty per ogni azione Unieuro, rappresenta un premio del 42% rispetto al Vwap del 15 luglio 2024 di Unieuro e consente di partecipare alle potenzialità del gruppo combinato in termini di creazione di valore.