UniCredit: prima obbligazione­ in negoziazione diretta con tasso misto e scadenza a 10 anni

Sbarca sul mercato MOT di Borsa Italiana la prima obbligazione in negoziazione diretta emessa da UniCredit. Si tratta di un tasso misto con scadenza a 10 anni, che prevede un tasso fisso lordo annuale del 7,25% per i primi tre anni e successivamente un tasso variabile pari ad Euribor a 3 mesi, con un floor allo 0% ed un floor del 7,25%. Tutte le cedole sono pagate con frequenza trimestrale.

Da oggi fino al 20 ottobre il bond sarà offerto sul MOT a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione.

Il contesto di mercato

L’aumento dei tassi d’interesse operato dalle principali banche centrali per fronteggiare l’aumento dell’inflazione ha riportato in auge una delle principali asset class. Nel panorama finanziario attuale infatti, le obbligazioni, che per molti anni hanno sofferto a causa dei tassi bassi se non addirittura negativi, sono tornate a essere un’opzione di investimento interessante per gli investitori alla ricerca di redditività e sicurezza.

Negli ultimi tempi, si è registrato un crescente interesse verso le obbligazioni, alimentato dall’incremento dei tassi di interesse offerti. Secondo i dati di Borsa Italiana, nei primi otto mesi dell’anno in corso il volume complessivo scambiato sul segmento Fixed Income di Borsa Italiana (oltre 162 miliardi di euro) è superiore a quello registrato nell’anno solare 2021 e in linea con quanto registrato nell’intero 2022. Ci si aspetta quindi un’ulteriore crescita del 30% rispetto all’anno scorso.

I dettagli dell’obbligazione

In questo contesto, UniCredit lancia oggi la prima obbligazione retail direttamente negoziabile sul mercato MOT di Borsa Italiana. Il bond sarà quindi disponibile per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.

Nelle due settimane iniziali (dal 9 al 20 ottobre) inoltre, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT), l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione.

La nuova emissione di UniCredit è stata pensata per rispondere alla crescente domanda e presenta una struttura di remunerazione mista: un tasso fisso annuo lordo del 7,25% per i primi tre anni (da ottobre 2023 a ottobre 2026) e successivamente, da ottobre 2026 a scadenza, un tasso pari all’Euribor a 3 mesi, sempre comunque compreso tra un minimo 0% ed un massimo del 7,25% annuo lordo. Le cedole saranno pagate su base trimestrale.

Il codice ISIN è IT0005567273. Il valore nominale e l’investimento minimo sono pari a 10.000 euro con scadenza fissata il 9 ottobre 2033. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit e sarà quindi possibile rivendere l’obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale, durante la vita dell’obbligazione il prezzo di mercato seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente rispetto al valore nominale.

Diversificazione e crescita dei portafogli

Questa iniziativa si inserisce all’interno della strategia complessiva di UniCredit, che punta a essere un emittente one-stop shop, offrendo agli investitori italiani un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, dai prodotti più dinamici e rischiosi, come i prodotti a leva, fino alle obbligazioni, rispondendo quindi alle diverse esigenze degli investitori. In questo momento è possibile trovare sui mercati di Borsa Italiana oltre 7.000 diversi prodotti, negoziabili sul mercato secondario da parte di investitori individuali, consulenti finanziari e gestori.

UniCredit continua quindi a perseguire l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e competitive per soddisfare le esigenze degli investitori, contribuendo in modo significativo alla diversificazione e alla crescita dei portafogli di investimento. Con questa obbligazione in negoziazione diretta UniCredit vuole offrire agli investitori un’opportunità di accesso al mercato obbligazionario che grazie all’aumento dei tassi sta tornando ad essere un’asset class di assoluta importanza nei portafogli degli investitori, ed allo stesso tempo confermarsi come un emittente capace di offrire una gamma di soluzioni diversificate, che vanno dai prodotti a leva, ai certificate fino alle obbligazioni.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/IT0005567273