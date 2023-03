UniCredit lancia oggi sul mercato una nuova serie di 15 Step Down Maxi Cash Collect Worst of che si aggiungono agli oltre 1000 Certificate di investimento offerti dalla banca italiana e quotati sugli MTF regolamentati di Borsa Italiana (SeDeX e EuroTLX). UniCredit si conferma tra gli emittenti di prodotti strutturati più attivi sul mercato secondario: da inizio anno sono oltre 150 i certificati d’investimento emessi (oltre 60 su TLX e oltre 85 sul SeDeX).

I nuovi prodotti, scritti su panieri di azioni italiane ed internazionali, pagano un primo Maxi Premio iniziale condizionato a giugno 2022 ed in seguito premi trimestrali incondizionati, presentano una scadenza a tre anni (marzo 2026) e possono scadere anticipatamente a partire da dicembre 2023 con l’effetto Step Down: ogni due date di valutazione la soglia di Autocall scende del 5%, partendo dal 100% ed arrivando all’80%.

I panieri sono stati pensati per offrire agli investitori diverse possibilità di investimento: si trovano infatti panieri costruiti su titoli internazionali e facenti parte del settore automotive, come General Motors, Porsche, Tesla e Volkswagen, che presenta una barriera al 60%, un maxi premio iniziale del 18% e successivi premi incondizionati dell’1,45%; oppure panieri più conservativi costruiti su titoli italiani come il paniere su Banco BPM, Prysmian, STM e Enel, con una barriera più profonda posta al 50%, un maxi premio del 15% e premi incondizionati successivi trimestrali dello 0,55%.

Tra i numerosi prodotti portati in quotazione sono presenti anche dei panieri tematici come il paniere costruito su titoli bancari e assicurativi (Assicurazioni Generali, Nexi, Intesa Sanpaolo e Banco BPM) che prevede un maxi premio condizionato iniziale del 18%, un premio trimestrale incondizionato dello 0,70% e una barriera al 60%.

Il funzionamento dei Maxi Cash Collect

I nuovi Maxi Cash Collect Worst Of Certificate sono stati pensati per gli investitori che hanno necessità di ottimizzare la struttura fiscale del portafoglio recuperando grazie al maxi premio iniziale eventuali minusvalenze in portafoglio. Se nella prima data di osservazione (giugno 2023) l’azione sottostante del paniere con la performance peggiore (caratteristica Worst Of) ha un valore pari o superiore al valore di barriera, l’investitore riceverà un premio tra il 15 e il 18%. Da settembre 2024 tali certificati pagano premi trimestrali fissi, pagati indipendentemente dal valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere, compresi tra lo 0,50% e l’1,80%. A scadenza la barriera che determina il rimborso integrale o parziale del capitale è posta per questa emissione tra il 50% e il 60% del valore iniziale.

Inoltre, a partire da dicembre 2023, nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere sia superiore a quello iniziale, i Certificate vengono rimborsati anticipatamente, con un importo pari al valore nominale (di 100 euro) più il premio incondizionato. Per questi prodotti, sarà inoltre previsto il meccanismo Step-Down, grazie al quale il livello di rimborso anticipato diminuisce del 5% ogni due date di osservazione fino ad arrivare all’80%, offrendo dunque la possibilità di rimborso anticipato anche nel caso in cui il valore del sottostante sia sceso rispetto al valore iniziale di riferimento, rendendo quindi più facile il rimborso anticipato anche in caso di discesa dei sottostanti sotto il valore iniziale.

Qualora il Certificate non sia stato rimborsato anticipatamente, al momento della scadenza (marzo 2026) sono possibili due scenari:

se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, il Certificate rimborsa 100€ oltre al premio incondizionato; se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento dell’azione sottostante con la performance peggiore (<50 € nel caso della barriera posta al 50% e <60 € nel caso della barriera posta al 60%) oltre all’ultimo premio trimestrale incondizionato.

Ecco la lista di tutti i prodotti della nuova emissione

È possibile prendere visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it