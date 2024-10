Spectrum: investitori retail europei guardano al greggio in un contesto di tensioni geopolitiche

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo concepito per gli investitori individuali, ha pubblicato i dati SERIX relativi al mese di settembre, dai quali emerge un trend di sentiment positivo verso entrambi i maggiori indici di petrolio greggio: WTI e Brent, con valori rispettivamente pari a 111 e 108.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

A emergere, nel mese di settembre, è stato come il trend di sentiment rialzista nei confronti del greggio stia proseguendo costantemente, come risulta dai dati SERIX, parallelamente all’intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente. Questa tendenza sembra quindi essere guidata dall’instabilità a livello geopolitico, che alimenta l’ansia del mercato in relazione alla carenza di scorte e al conseguente aumento dei prezzi.

Opinione di mercato

“Il sentiment degli investitori retail sul greggio mostra una chiara tendenza al rialzo, in linea con l’aumento dei prezzi del petrolio. L’instabilità geopolitica in Medio Oriente ha indubbiamente giocato un ruolo importante, alimentando le preoccupazioni per potenziali interruzioni delle scorte, che si sono tradotte nell’orientamento rialzista nei confronti del greggio”, afferma Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets. “L’aumento sostenuto dei valori SERIX, sia in riferimento a WTI che a Brent, evidenzia un’evoluzione nel sentiment degli investitori individuali, che guardano al petrolio come asset chiave in un contesto generale di incertezza del mercato. Di conseguenza, data la persistenza di episodi di volatilità nel comparto energetico, ci aspettiamo che l’interesse per il greggio persista”, conclude Hall.

Dati Spectrum di settembre

Nel mese di settembre 2024, il turnover dell’orderbook di Spectrum è stato di 242,4 milioni di euro. Il 36,9% degli scambi è avvenuto al di fuori dell’orario tradizionale (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET).

Il turnover dell’orderbook è stato distribuito tra vari sottostanti come segue: il 78,1% sugli indici, l’11,9% sulle materie prime, il 3,5% sulle coppie di valute, il 3,4% sulle singole azioni e il 3,1% sulle criptovalute; i tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il NASDAQ 100 (27,8%) il DAX 40 (24,8%), e il DOW 30 (13,4%).

Osservando i dati SERIX per i tre principali sottostanti, nel mese di settembre il sentiment sul NASDAQ 100 è passato dalla soglia neutrale al valore rialzista di 101, mentre l’orientamento sul DAX 40 e sul DOW 30 è rimasto ribassista, con entrambi a 98.