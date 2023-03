UniCredit lancia i nuovi Turbo Open End su azioni europee, americane, indici e materie prime

L’ampia gamma di soluzioni di trading di UniCredit si arricchisce ancora con nuovi Turbo Open End su azioni europee, americane, indici e materie prime, in negoziazione sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana. La nuova emissione consente di:

Sviluppare strategie di trading direzionali o di copertura senza una scadenza predefinita, salvo evento di knockout. L’evento di Knockout si verifica quando il sottostante raggiunge il livello di Barriera di knockout comportando l’estinzione anticipata del Certificate ed una perdita totale del capitale investito. Il livello di Strike e Barriera Knockout si aggiorna quotidianamente.

senza una scadenza predefinita, salvo evento di knockout. L’evento di Knockout si verifica quando il sottostante raggiunge il livello di Barriera di knockout comportando l’estinzione anticipata del Certificate ed una perdita totale del capitale investito. Il livello di Strike e Barriera Knockout si aggiorna quotidianamente. Avere a disposizione Strike e Barriere di Knockout costantemente aggiornati in base alle nuove condizioni di mercato.

in base alle nuove condizioni di mercato. Selezionare la leva finanziaria più adeguata alla propria propensione al rischio e ai vari scenari di mercato grazie all’ampia scelta tra gli Strike offerti.

alla propria propensione al rischio e ai vari scenari di mercato grazie all’ampia scelta tra gli Strike offerti. Fissare la leva al momento dell’acquisto per tutta la durata dell’investimento, senza effetto dell’interesse composto.

La lista dei nuovi Turbo Open End

Le caratteristiche principali

I Turbo Open End sono certificati a leva che consentono di “amplificare” le variazioni al rialzo (versione Long) o al ribasso (versione Short) del sottostante senza avere una data di scadenza. In questa tipologia di prodotto lo Strike e la Barriera sono uguali tra loro, ma lo Strike è il livello sul quale è calcolata la Leva. L’effetto Leva è presente in quanto il prezzo d’acquisto del Certificate è inferiore rispetto all’importo necessario per l’investimento diretto nel sottostante. Infatti, solo una parte dell’investimento è a carico dell’investitore, la parte restante (pari allo Strike) è finanziata dall’emittente (in questo caso UniCredit).

A differenza degli strumenti che presentano una leva fissa giornaliera i Turbo Open End non risentono del compounding effect (o effetto dell’interesse composto), e permettono quindi di mantenere costante il livello di leva per tutta la durata dell’investimento. Inoltre, sempre rispetto ai prodotti a Leva Fissa, i Turbo Certificate scadono anticipatamente pagando un rimborso pari a zero (perdita totale del capitale investito) nel momento in cui il sottostante raggiunge il valore di Barriera.

I Turbo Open End hanno la particolarità di non avere una scadenza, quindi la vita di questi prodotti è potenzialmente illimitata. Lo Strike e la Barriera non rimangono fissi durante la vita del Turbo Open End ma vengono rivisti giornalmente in base al costo di finanziamento. In particolare, nel caso dei Turbo Open End Long, tale livello sale progressivamente giorno dopo giorno, mentre nel caso dei Turbo Open End Short, questo livello scende progressivamente. Infine, questi prodotti si rivolgono ad investitori che hanno uno scenario direzionale sull’andamento del sottostante e sono disposti ad accettare rischi pari ad opportunità altrettanto elevate, o ad investitori che vogliono implementare strategie di protezione del portafoglio attraverso l’utilizzo di Turbo Open End Short.

Per monitorare il valore corrente del livello di Strike e Barriera Knockout consulta il sito investimenti.unicredit.it.