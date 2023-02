Spectrum Markets: 2022 da record con 1,42 miliardi di certificati negoziati, +68% rispetto al 2021

Anno record per Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati, che oggi ha pubblicato il Business Update completo per l’anno 2022, dal quale emerge una solida e continua crescita. Nel dettaglio, nel 2022, il volume degli scambi è cresciuto del 68%, con 1,42 miliardi di certificati negoziati rispetto agli 848 milioni dell’anno precedente. Tale volume è stato ottenuto attraverso quasi 3,5 milioni di scambi, il 38% dei quali è avvenuto al di fuori dell’orario tradizionale (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET).

Dax40, S&P500 e Nasdaq100 gli indici più scambiati

Nel 2022, l’86,9% dei certificati scambiati sono stati sugli indici, il 6,8% sulle coppie di valute, il 5% sulle materie prime, l’1,1% sulle singole azioni e lo 0,2% sulle criptovalute, che sono state introdotte a maggio 2022.

I tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il DAX 40 (26,7%), l’S&P 500 (22,4%), e il NASDAQ 100 (14,4%).

Inoltre, Spectrum ha riportato il valore totale del fatturato dell’order book, che ha raggiunto i 3,33 miliardi di euro, con un incremento del +147% rispetto al 2021.

Nel 2022, il terzo anno solare completo di attività per Spectrum, l’;azienda ha presentato diverse iniziative e raggiunto traguardi importanti, tra cui il lancio dei primi certificati sulle criptovalute in Europa, disponibili 24 ore su 24 e 5 giorni su 7 su una trading venue regolamentata.

Nuove collaborazioni

Nella prima metà dell’anno, la società ha inoltre annunciato importanti collaborazioni in materia di connettività con SIA (parte del Gruppo Nexi) ed Euronext Securities Milan, il Deposito Centrale di Titoli in Italia, oltre ad aver accolto due banche d’investimento italiane indipendenti, Equita e Intermonte, in qualità di membri diretti del sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Nella seconda metà dell’anno, Spectrum ha annunciato altre due iniziative, tra cui ulteriori partnership di rilievo con Société Générale, come nuovo emittente di certificati quotati offerti in Spagna e nei Paesi nordici, e con iBroker, il broker online spagnolo multiprodotto specializzato in derivati, che consente agli investitori individuali in Spagna e Italia di negoziare 24/5 strumenti a leva sulla nostra trading venue regolamentata.

Queste partnership dimostrano l’approccio integrato e paneuropeo di Spectrum e consolidano in modo significativo la traiettoria di crescita, portando nuove fonti di volumi e rafforzando la sua infrastruttura “plug and play” in Europa.

“Gli ultimi dodici mesi sono stati molto positivi per noi, abbiamo fatto grandi progressi per quanto riguarda i nostri piani di crescita, registrando un altro anno da record che testimonia il duro lavoro di tutto il team di Spectrum e il continuo sostegno dei nostri partner e membri”, commenta Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets.

“Abbiamo già fatto alcuni grandi annunci nel 2022 e, guardando al futuro, il 2023 sarà dedicato all’ulteriore sviluppo della nostra sede di negoziazione: oltre a migliorare ed estendere le opzioni di connettività e l’infrastruttura, puntiamo ad accogliere altri membri ed esplorare nuove opportunità di prodotti”, aggiunge Maan.