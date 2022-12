UniCredit ha emesso su Borsa Italiana i nuovi Certificate Cash Collect Protetto 100% in EUR e USD su azioni europee e americane. Questi strumenti sono caratterizzati da una protezione totale incondizionata del Valore Nominale a scadenza.

Come funzionano

I nuovi certificate hanno una durata rispettivamente di circa 4 e 5 anni e consentono di ottenere dei premi semestrali dall’1,90% al 3% se, nelle Date di Osservazione, il Prezzo di Riferimento del Sottostante è pari o superiore al Livello Importo Aggiuntivo Condizionato, posto per questa emissione tra l’85% ed il 100% del Valore Iniziale. La Valuta di Emissione ed i rispettivi pagamenti sono in Euro oppure Dollari Statunitensi.

Cosa succede a scadenza

Alla Data di Osservazione Finale, grazie alla protezione totale incondizionata, qualunque sia il valore del Sottostante, l’Importo di Rimborso sarà pari all’Importo Minimo di EUR 100 o USD 100 in base alla Valuta di Emissione. Alla Data di Osservazione Finale (19 novembre 2026 per i Certificate in USD e 16 dicembre 2027 per i Certificate in EUR), qualunque sia il valore del Sottostante, l’Importo di Rimborso sarà pari all’Importo Minimo di EUR 100 o USD 100 in base alla Valuta di Emissione. Inoltre, nel caso in cui il Prezzo di Riferimento del Sottostante sia pari o superiore al Livello Importo Aggiuntivo Condizionato, l’investitore riceverà anche l’ultimo premio lordo.

Si ricorda infine, per i Certificati emessi in USD di fare attenzione al rischio di cambio. In questo caso gli investitori riceveranno pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute (euro e dollaro).