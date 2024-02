UniCredit emette i primi Certificate inserendo tra i sottostanti il titolo UniCredit

UniCredit mette a disposizione sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana i primi Certificate di tipologia Worst Of che prevedono il sottostante UniCredit all’interno del paniere.

Le caratteristiche principali sono:

Cedole condizionate alla barriera con effetto memoria, pagate mensilmente

Barriera pari al 50% del Valore Iniziale

Scadenza a tre anni (Febbraio 2027)

Possibilità di scadenza anticipata a partire da Maggio 2024, con effetto step-down fino al 75% (-25%)

I Certificate Step-Down Cash Collect Worst of con effetto memoria permettono di ricevere premi mensili se, nelle date di osservazione il sottostante con la performance peggiore (caratteristica Worst Of) ha un valore pari o superiore al livello Barriera, posta per questa emissione al 50% del Valore Iniziale. Grazie all’effetto memoria i premi non corrisposti alle rispettive date di osservazione, vengono pagati successivamente alla prima data di osservazione in cui il valore del sottostante peggiore è pari o superiore al Livello Barriera.

Inoltre, a partire da maggio 2024 (3° data di Osservazione mensile) i Certificate Step-Down Cash Collect Worst Of possono essere rimborsati anticipatamente se, nelle date di osservazione mensili il valore del sottostante con la performance peggiore è pari o superiore al livello di rimborso anticipato. Grazie al meccanismo Step-Down il livello di rimborso anticipato diminuisce del 5% ogni cinque date di osservazione fino all’85%: grazie a questo meccanismo i Certificate possano essere rimborsati anticipatamente anche nel caso in cui il valore del sottostante sia sceso rispetto al Valore Iniziale di riferimento.

Qualora il Certificate giunga a scadenza (Febbraio 2027) sono possibili due scenari:

Se il valore del sottostante, facente parte del Paniere e con la performance peggiore, è pari o superiore rispetto al livello Barriera, lo strumento rimborsa l’Importo Nominale oltre al premio e gli eventuali premi non pagati in precedenza;

se il valore del sottostante, facente parte del Paniere e con la performance peggiore, è inferiore al livello Barriera, viene corrisposto un valore commisurato alla performance del sottostante, facente parte del Paniere e con la performance peggiore: in questa ipotesi, i Certificate non proteggono il capitale investito.

Ecco una breve selezione (in totale i prodotti sono 19):

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO MENSILE CONDIZIONATO CON MEMORIA DE000HD2SU97 BANCO BPM

UNICREDIT 4,916 EUR

29,79 EUR 2,458 EUR (50%)

14,895 EUR (50%) 1,05% DE000HD2T3C0 BANCO BPM

BPER BANCA

INTESA SANPAOLO

UNICREDIT 4,916 EUR

3,524 EUR

2,825 EUR

29,79 EUR 2,458 EUR (50%)

1,762 EUR (50%)

1,4125 EUR (50%)

14,895 EUR (50%) 1,18% DE000HD2T3E6 BANCO BPM

INTESA SANPAOLO

STELLANTIS

UNICREDIT 4,916 EUR

2,825 EUR

23,775 EUR

29,79 EUR 2,458 EUR (50%)

1,4125 EUR (50%)

11,8875 EUR (50%)

14,895 EUR (50%) 1,18% DE000HD2T3B2 BANCO BPM

BNP PARIBAS

SOCIETE GENERALE

UNICREDIT 4,916 EUR

54,38 EUR

22,005 EUR

29,79 EUR 2,458 EUR (50%)

27,19 EUR (50%)

11,0025 EUR (50%)

14,895 EUR (50%) 1,16% DE000HD2T351 BANCO BPM

ENI

UNICREDIT 4,916 EUR

14,154 EUR

29,79 EUR 2,458 EUR (50%)

7,077 EUR (50%)

14,895 EUR (50%) 1,13% DE000HD2T385 BANCO BPM

INTESA SANPAOLO

UNICREDIT 4,916 EUR

2,825 EUR

29,79 EUR 2,458 EUR (50%)

1,4125 EUR (50%)

14,895 EUR (50%) 1,09% DE000HD2T336 ENI

STELLANTIS

STMICROELECTRONICS

UNICREDIT 14,154 EUR

23,775 EUR

42,56 EUR

29,79 EUR 7,077 EUR (50%)

11,8875 EUR (50%)

21,28 EUR (50%)

14,895 EUR (50%) 0,99%

Per maggiori informazioni visitare il sito internet dell’emittente: https://www.investimenti.unicredit.it/it.html