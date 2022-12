UniCredit-Azimut, Orcel su partnership risparmio gestito: ‘Se successo in Italia replicabile altrove’

“Noi facciamo le cose per due ragioni: dare servizi migliori ai nostri clienti e per guadagnarci, dato che siamo una società privata. Ci aspettiamo che la partnership con Azimut ‘consegua tutte e due le cose’. Così Andrea Orcel, numero uno di UniCredit, nel corso di una conferenza stampa, nel commentare la partnership siglata con Azimut sul risparmio gestito.

“Se la partnership con Azimut in Italia, come credo, avrà successo è replicabile in altri posti”, ha detto ancora il ceo di UniCredit, aggiungendo che “pensavamo a come ricostruire la catena di valore nell’asset management e questa partnership con Azimut è una parte di tanti tasselli che stiamo mettendo assieme”.