UK: proposti cambiamenti a regole Ipo per rafforzare competitività di Londra

Il Regno Unito sta proponendo cambiamenti significativi nel regolamento UK per le quotazioni in borsa, al fine di rendere maggiormente attrattiva la piazza finanziaria di Londra e competere con New York e gli hub asiatici.

Lo ha reso noto la Financial Conduct Authority (FCA), affermando che intende rendere le regole per l’Ipo nel Regno Unito più efficaci, semplici e competitive.

Il Regno Unito è stato per anni il più grande hub finanziario d’Europa, ma a partire dal 2008 le quotazioni sono diminuite del 40%, secondo The UK Listing Review.

Tra le misure proposte, la sostituzione degli attuali segmenti di quotazione “standard” e “premium” con un’unica categoria per le azioni di società commerciali.