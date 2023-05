RES: debutta domani su EGM

RES, società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, inizierà domani (4 maggio) le negoziazioni su Borsa Italiana, dopo che quest’ultima ha approvato l’ammissione sul mercato Euronext Growth Milan (EGM).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) di 2.699.230 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 10,8 milioni di euro, di cui circa 3,8 milioni sottoscritti da Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) in qualità di anchor investor.

Il capitale della Società post Collocamento sarà composto da 12.699.230 azioni, di cui 2 milioni di azioni Price Adjustment Shares (PAS) non quotate e detenute dagli azionisti. Le PAS verranno convertite in azioni ordinarie qualora la Società raggiunga un obiettivo in termini di Ebitda consolidato al 31 dicembre 2024 pari a 11 milioni.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta è stato fissato in 4,0 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 42,8 milioni mentre considerando le PAS, il valore del capitale economico della Società è pari a circa 50,8 milioni. Il flottante è pari al 25,23%, includendo nel computo le sole azioni ordinarie quotate.

L’operazione prevede, inoltre, un Lock-up period per i soci fondatori fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Al 31 dicembre 2022, RES ha registrato un valore della produzione pari a 17,9 milioni e un Ebitda Adjusted pari a 3,6 milioni.