UK: attesa per il nuovo primo ministro. In lizza Liz Truss e Rishi Sunak

Il Regno Unito si appresta a conoscere il prossimo primo ministro dopo le dimissioni di Boris Johnson avvenute lo scorso 7 luglio.

L’annuncio del nuovo inquilino di Downing Street sarà dato da Graham Brady, presidente del Comitato 1922, un gruppo di parlamentari conservatori che non sono ministri del governo.

Il prossimo Primo Ministro potrebbe essere l’attuale Ministro degli Esteri Liz Truss o l’ex Ministro delle Finanze Rishi Sunak, dopo che i due sono arrivati alla fase finale del concorso per la leadership a otto candidati. Truss è stata in vantaggio nella competizione tra i membri del Partito Conservatore.

Truss e Sunak si sono affrontati in 12 eventi elettorali nelle ultime otto settimane per cercare di conquistare i membri del partito. Il risultato è stato scelto esclusivamente dai membri del Partito Conservatore – circa 180.000 persone, secondo l’ultimo conteggio, che pagano per essere membri del partito, su 65 milioni di abitanti del Regno Unito. Il voto è stato effettuato per corrispondenza e si è chiuso il 2 settembre.