Nouriel Roubini avverte la Fed, ecco fino a dove dovrà alzare i i tassi per domare l’inflazione

L’economista soprannominato Dr. Doom, Nouriel Roubini, vede la salita dei tassi di interesse negli Stati Uniti ancora a metà strada. In un’intervista a Bloomberg TV, Roubini ha avvertito che gli investitori sono “illusi” se si aspettano che il ciclo di rialzo dei tassi avrà vita breve. A detta di Roubini i tassi dovrebbero arrivare al di sopra del 4%, in un intervallo tra il 4,5% e il 5%, per spingere davvero l’inflazione al 2%.

Negli scorsi mesi lo stesso economista aveva affermato che gli Stati Uniti stanno andando incontro a una profonda recessione visti i tassi di interesse in continua crescita e l’economia è gravata da elevati carichi di debito, definendo “deliranti” coloro che si aspettano una leggera recessione.