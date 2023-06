UE incrementa cooperazione e misure per contrastare elusione sanzioni contro Russia

Di fronte all’aumento dell’elusione delle sanzioni verso la Russia, l’Unione Europea ha deciso di intensificare la cooperazione bilaterale e multilaterale con i Paesi terzi e di fornire assistenza tecnica. Nei casi in cui tale collaborazione non porti ai risultati desiderati, l’UE agirà rapidamente e in modo mirato per privare la Russia delle risorse necessarie per continuare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, adottando misure individuali adeguate nei confronti degli operatori dei paesi terzi coinvolti nell’agevolazione dell’elusione.

Dopo l’adozione di tali misure individuali, l’Unione Europea riprenderà un dialogo costruttivo con il paese terzo in questione. Tuttavia, se nonostante le sanzioni individuali e l’impegno ulteriore, l’elusione dovesse persistere in modo sostanziale e sistematico, l’UE avrebbe la possibilità di adottare misure eccezionali di ultima istanza. In tal caso, il Consiglio potrebbe decidere all’unanimità di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie la cui esportazione verso la Russia è già vietata, in particolare prodotti e tecnologie militari, a paesi terzi la cui giurisdizione è dimostrata essere ad alto rischio di elusione.