Boeing investirà 100 milioni di dollari in infrastrutture e formazione dei piloti in India

Boeing ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari in infrastrutture e programmi per la formazione di piloti in India, secondo una dichiarazione della Casa Bianca.

L’annuncio arriva all’indomani della firma da parte di Air India di ordini fermi di oltre 200 jet da parte di Boeing, tra cui 20 787 Dreamliner, 10 777X e 190 aerei narrowbody 737 MAX.

Questo sviluppo si aggiunge a una serie di accordi firmati da aziende statunitensi e indiane a margine dell’incontro del Primo Ministro Narendra Modi con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington giovedì scorso.