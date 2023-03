UE: accordo per aumento target rinnovabili per il 2030

L’Unione Europea è pronta ad aumentare i suoi obiettivi di energia rinnovabile per il 2030, accelerando il passaggio dai combustibili fossili mentre cerca di ridurre rapidamente le emissioni e la sua dipendenza dalla Russia. Oggi i negoziatori del Consiglio europeo e del Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio per ottenere il 42,5% dell’energia dell’Ue da tecnologie rinnovabili come l’eolico e il solare entro la fine del decennio, ha dichiarato il legislatore europeo Markus Pieper via Twitter.

Pieper ha descritto l’accordo come “un buon giorno per la transizione energetica dell’Europa”. Esso prevede un’ulteriore “integrazione indicativa” del 2,5% per consentire all’Ue di raggiungere una quota del 45%. L’accordo sostituirà l’attuale obiettivo della direttiva UE sulle energie rinnovabili di raggiungere una quota del 32% di energia rinnovabile entro il 2030, in vigore dal dicembre 2018.

La proposta deve ora essere approvata dai rappresentanti degli Stati membri dell’UE in Consiglio e poi in Parlamento.