H&M in verde: utile trimestrale a sorpresa per il gigante del fast fashion

H&M ha registrato un utile a sorpresa nel primo trimestre, grazie al consolidamento della piattaforma di seconda mano Sellpy. L’utile operativo per i tre mesi conclusi il 28 febbraio è stato di 725 milioni di corone svedesi con un aumento di oltre il 58% rispetto ai 458 milioni di corone svedesi del periodo corrispondente dell’anno precedente. Le stime di consensus di Bloomberg prevedevano una perdita di 1,03 miliardi di corone svedesi. Il margine operativo, che H&M spera di portare al 10% entro il prossimo anno, è stato dell’1,3% nel trimestre.

Gli analisti hanno anche sottolineato il margine lordo trimestrale di H&M, pari al 47,2%. Sebbene il dato sia diminuito rispetto al primo trimestre del 2022 a causa degli elevati costi di acquisto e del dollaro forte, è rimasto superiore alle previsioni del 45,8%. Le azioni di H&M sono salite di oltre il 9% nelle prime contrattazioni in Ue oggi. L’annuncio arriva dopo che all’inizio del mese H&M ha presentato una crescita delle vendite trimestrali inferiore alle aspettative. Le vendite sono aumentate del 3% su base annua in valuta locale, raggiungendo i 54,87 miliardi di corone svedesi, ma l’incremento è stato inferiore alle previsioni di Bloomberg che prevedevano un aumento del 4,21%.

In un comunicato, l’amministratore delegato Helena Helmersson ha sottolineato che il contesto commerciale rimane “difficile”. Tuttavia, ha affermato che le pressioni sui costi dei fattori produttivi, che gli analisti hanno indicato come una delle principali fonti di stress per l’azienda, sono migliorate, mentre i piani di riduzione delle spese “procedono a pieno ritmo”.