Trump aumenta pressioni su Powell, ma licenziamento “improbabile”

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di non avere intenzione di licenziare Jerome Powell, ma è riuscito a far suonare questa affermazione come una minaccia. Le dichiarazioni di Trump hanno concluso alcune ore frenetiche che hanno portato la sua campagna di pressione contro il capo della Federal Reserve a un nuovo livello, frenando i mercati.

Il tycoon ha discusso l’idea di rimuovere Powell con un gruppo di legislatori repubblicani e un assistente ha dichiarato che probabilmente ci sarebbero state conseguenze. Successivamente, il presidente ha fatto marcia indietro pubblicamente – con una significativa riserva.

“Non escludo nulla, ma penso che sia altamente improbabile, a meno che non debba andarsene per frode,” ha detto Trump mercoledì quando gli è stato chiesto se intendeva licenziare il presidente della Fed.