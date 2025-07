Tsmc alza le previsioni di crescita dei ricavi per il 2025 al 30%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), leader mondiale nella produzione di semiconduttori, ha aggiornato al rialzo le sue previsioni per la crescita dei ricavi per il 2025, prevedendo ora un aumento di circa il 30% in termini di dollari USA. Questa revisione positiva riflette le aspettative ottimistiche della società riguardo alla domanda in continua crescita nel settore dei semiconduttori.

Nel dettaglio, TSMC ha annunciato che il profitto del trimestre di giugno è balzato del 61%, con un utile netto di NT$398.3 miliardi, superando le stime degli analisti. Questo risultato eccezionale sottolinea la forte domanda di chip avanzati, soprattutto in ambito di intelligenza artificiale (AI).

Il CEO di TSMC, C.C. Wei, ha confermato che gli ordini di AI continuano ad essere molto elevati, spinti dalla domanda di aziende leader nel settore come Nvidia e AMD.