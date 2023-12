Mille siti bloccati. Questa la cifra record di piattaforme stoppate da Consob per tutelare i risparmiatori dalle truffe finanziarie in quattro anni di attività. Vediamo tutto nell’analisi diffusa dall’Authority sull’argomento, andando a scoprire anche quelli che sono i trend sulle frodi più diffuse nel 2023 dal report di Truffazero.it.

Le ultime truffe

In particolare, il tema della cybersecurity resta di primaria importanza soprattutto quando in ballo ci sono dati sensibili come quelli finanziari e si tocca una sfera privatissima come quella del proprio patrimonio. Nell’ultima “stretta” la Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L’ultima tornata di oscuramenti ha riguardato i siti “Bitblanco” (sito www.bitblanco.co e relativa pagina https://webtrader.bitblanco.co); “StormInvest” (sito https://storminvest.io); Cryptogo365 Ltd (sito https://cryptogo365.com); “TCRinvest” (sito internet https://tcrinvest.com e relativa pagina https://trading.tcrinvest.com); “EuroXTradeFX” (sito www.euroxtradefx.com).

Il quadro generale

Come afferma l’Authority, il numero dei siti oscurati raggiunge così la cifra tonda delle 1000 unità, che si ottengono sommando i provvedimenti adottati da luglio 2019, quando il “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) ha attribuito alla Consob il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet l’inibizione dell’accesso, dall’Italia, ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Le frodi più diffuse nel 2023

Molto interessante, al riguardo, è il report diffuso di recente da Truffazero.it che ha elencato le 8 frodi finanziarie più comuni nel 2023: trading online, schemi Ponzi, frodi identificative, frodi con pagamento anticipato, frodi fiscali, frodi con carte di credito, truffe romantiche, truffe tramite l’impersonificazione di individui o enti. Tanti metodi, un unico obiettivo: procurarsi dei ricavi in maniera illecita.

I consigli di Consob

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo. E a tal proposito, ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

Insomma, il boom registrato sulle truffe finanziarie in questi ultimi anni ricorda a tutti l’importanza della diffusione di un valore prezioso come l’educazione finanziaria. Perché solo la conoscenza permette di evitare di cadere nelle pericolose trappole digitali tese dai criminali del terzo millennio.