Trade Republic: offre un interesse del 2% sui depositi per tutti i clienti

A partire da oggi, il broker Trade Republic riconosce ai suoi clienti un interesse del 2% annuo sulla liquidità non investita all’interno del conto, sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti.

Con l’aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che ha invertito una tendenza pluriennale di tassi negativi, gli interessi generati dai risparmi sono tornati ad essere interessanti. Trade Republic è il primo broker a cogliere l’opportunità di riconoscere interessi su tutte le disponibilità liquide non investite dei propri clienti.

A differenza di altre istituzioni finanziarie, la durata dell’offerta non è limitata e i tassi di interesse saranno validi fino a nuova comunicazione. Gli interessi vengono calcolati in tempo reale nell’app e accreditati mensilmente. L’offerta si applica alle liquidità fino a 50.000 euro. I fondi dei clienti sono protetti fino a 100.000 euro dal fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD).

“Con un interesse annuo lordo del 2%, stiamo trasferendo i benefici del nuovo contesto macroeconomico ad alti tassi di interesse direttamente ai nostri clienti. Ogni piccolo investitore può ora beneficiare direttamente e facilmente degli attuali tassi”, afferma Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic. “Esattamente quattro anni fa, siamo stati tra i primi operatori in Europa a introdurre gli investimenti senza commissioni. Ora stiamo facendo un altro importante passo avanti nella missione di rendere la generazione di ricchezza possibile per tutti. Oggi Trade Republic è il primo posto dove risparmiare e investire il proprio denaro”.