Trade Republic aggiunge all’offerta 500 obbligazioni liquide, sia titoli di Stato che obbligazioni societarie

Trade Republic amplia la sua offerta e rinforza la sua posizione di piattaforma di risparmio in Europa: d’ora in poi, i clienti potranno investire a partire da 1 euro in 500 obbligazioni governative e societarie liquide su base giornaliera. Ciò offre agli investitori l’opportunità di bloccare tassi di interesse elevati negli anni a venire e di diversificare ulteriormente il proprio portafoglio. Trade Republic inoltre trasferirà il 4% di interessi annui sulla liquidità non investita ai suoi clienti sia nuovi che esistenti a partire dal 1° ottobre 2023.

Il momento giusto per puntare sui bond

Le obbligazioni sono tradizionalmente un punto fermo dell’investimento retail in Italia, dove Trade Republic stima che 22% dei piccoli risparmiatori abbia obbligazioni in portafoglio, una quota più che doppia rispetto ai detentori di azioni. Le obbligazioni sono preferite in primis perché considerate più sicure, in secondo luogo per la certezza della cedola.

Ma esiste una intera generazione di giovani investitori retail che non ha mai comprato una obbligazione in vita sua, perché i rendimenti semplicemente non giustificavano il costo. Ciò cambia oggi: con i tassi di riferimento che superano il 4% e appena rialzati dalla Bce, è possibile beneficiare della minore volatilità della componente obbligazionaria e creare un portafoglio bilanciato per gli anni a venire. Investendo in titoli di Stato “lista bianca”, inoltre, è possibile beneficiare della tassazione vantaggiosa di cui godono questi strumenti.

Questa generazione di giovani investitori predilige trasparenza dei costi e flessibilità nella selezione degli importi investiti: tramite l’investimento frazionato in obbligazioni, Trade Republic rimuove ogni barriera all’ingresso permettendo a una platea sempre più ampia di diversificare la propria esposizione.

La nuova offerta di Trade Republic

“Soprattutto nel contesto attuale, le obbligazioni sono una classe di strumenti importante per beneficiare degli alti tassi di interesse nel lungo periodo. Siamo il primo broker in Europa ad aprire questa asset class agli investitori retail”, afferma Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic. “Fino ad oggi, gli investitori erano costretti ad affidarsi a banche o consulenti costosi per accedere al mercato obbligazionario. Con questa nuova offerta, compiamo un altro passo per rendere il mercato dei capitali accessibile a una platea sempre più ampia”.

Trade Republic risolve per i propri clienti due problemi fondamentali del mercato obbligazionario: le obbligazioni richiedono in genere un investimento minimo di 1.000 euro, il che le rende spesso inaccessibili per il grande pubblico. Inoltre, il mercato obbligazionario è frammentato ed è difficile trovare strumenti liquidi. In quanto primo broker in Europa, Trade Republic offre da oggi, su base giornaliera, 500 obbligazioni governative e societarie liquide, in cui è possibile investire anche solo un euro. Inoltre, non ci sono commissioni percentuali sulle operazioni e per il regolamento viene applicata solo una tariffa fissa di 1 euro per il rimborso di costi esterni.

Un’asset class ora disponibile a tutti

In questo modo, per la prima volta in Europa, la negoziazione di obbligazioni (una classe di strumenti precedentemente riservata a pochi investitori) diventa accessibile ad un’ampia platea di investitori. Ciò è in linea con la missione di Trade Republic di democratizzare i mercati finanziari. L’attuale contesto di mercato caratterizzato da tassi d’interesse elevati, appena rialzati dalla Bce, offre ai cittadini europei l’opportunità di accrescere il proprio patrimonio a lungo termine, anche attraverso prodotti di debito come le obbligazioni.

“Le obbligazioni sono da sempre un punto fermo dell’investitore retail italiano. Si stima che nel nostro Paese il numero di obbligazionisti retail sia più che doppio rispetto a quello degli azionisti. Tuttavia negli scorsi anni si è parlato poco di obbligazioni perché, semplicemente, nel recente passato i rendimenti non sono stati interessanti. Oggi non è più così: con i tassi di riferimento della Bce superiori al 4%, le obbligazioni sono tornate a essere un interessante strumento di diversificazione per gli investitori al dettaglio, che beneficiano anche della tassazione vantaggiosa di cui godono i titoli di Stato “lista bianca”. Noi di Trade Republic siamo estremamente orgogliosi di introdurre per la prima volta le obbligazioni a una generazione di giovani investitori, molti dei quali non hanno mai avuto l’occasione di creare un portafoglio bilanciato di azioni e obbligazioni nella propria vita”, afferma Emanuele Agueci, Regional Manager per l’Italia, l’Irlanda e i Paesi Baltici di Trade Republic.

Infine, Trade Republic trasferisce dalle banche partner ai propri clienti sia nuovi che esistenti un interesse del 4% annuo sulla liquidità non investita a partire dal 1° ottobre 2023.