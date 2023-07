È uscito il Certificate Journal n.804

Si è appena chiusa una settimana calda sul fronte dei dati macroeconomici con l’attenzione tutta rivolta alle banche centrali. Sia la Fed che la Bce hanno rispettato le attese alzando di un quarto di punto il costo del denaro e nelle rispettive conferenze stampa che sono seguite agli annunci, sia Jerome Powell che Christine Lagarde hanno ipotizzato un rallentamento della traiettoria dei tassi se si dovesse confermare il raffreddamento dell’inflazione.

E’ un contesto in cui per gli investitori è difficile prendere una posizione e, partendo dal presupposto che non esiste il certificato ideale per tutti e per qualsiasi scenario, l’Ufficio Studi del Certificate Journal ha selezionato una serie di strumenti capaci di soddisfare le diverse aspettative. Una shortlist per tutti i gusti dove non manca nulla: si spazia dalla protezione del capitale allo short passando per soluzioni low barrier e high yield.

Tra i diversi scenari analizzati in questo numero, una via di mezzo per ottimizzare il profilo di rischio e rendimento, è quella offerta dalla sempre verde opzione Airbag, come mostra una nuova emissione di Unicredit scritta di un tris di blue chips di Piazza Affari. Si tratta di un Cash Collect Memory Airbag legato a Banco BPM, Enel e Stellantis che punta a un rendimento potenziale del 9,3%, grazie ai premi periodici mensili dello 0,84%, a fronte di una barriera posta al 60%. Oltre questa soglia entrerà in funzione l’airbag che consentirà di ridurre gli effetti negativi.

