Tokyo, borsa in rialzo: Nikkei ha chiuso a +1,30%

La Borsa di Tokyo ha registrato una chiusura positiva, spinta dall’ottimismo generato dalla nomina di Scott Bessent come nuovo segretario al Tesoro sotto l’amministrazione Trump. Gli investitori asiatici vedono in questa scelta un segnale di un possibile approccio più moderato da parte del presidente Trump in merito ai dazi doganali.

Questo sentimento ha prevalso sui mercati, portando l’indice Nikkei a un incremento dell’1,30%, chiudendo a quota 38.780,14 punti. Anche l’indice Topix ha seguito questa tendenza positiva, con un rialzo dello 0,71% che lo ha portato a concludere la sessione a 2.715,60 punti. L’ottimismo nei confronti delle politiche commerciali statunitensi ha dunque avuto un impatto significativo sulla fiducia degli investitori, favorendo una chiusura in rialzo per la piazza di Tokyo.