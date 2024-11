A Piazza Affari svetta Banco Bpm dopo offerta Unicredit

Apertura positiva per le borse europee, inclusa Piazza Affari con il Ftse Mib in rialzo dello 0,3% a 33.600 punti. Riflettori puntati su Unicredit (-2,7%) che ha lanciato un’offerta pubblica di scambio volontaria da €10,1 miliardi su Banco Bpm (+5,7%). In rialzo Brunello Cucinelli (+3,2%), Campari (+2,8%) e Moncler (+2,6%), debole Leonardo (-0,7%).

In uscita oggi l’indice Ifo tedesco, oltre ai dati Usa sull’attività nazionale della Fed di Chicago e sul manifatturiero della Fed di Dallas. Nel corso della settimana, si attendono i verbali della banca centrale americana (domani), il Pce core (mercoledì) e l’inflazione dell’eurozona (venerdì), preceduta dai prezzi al consumo della Germania il giorno prima. Giovedì Wall Street rimarrà chiusa per festività.

Nel frattempo, il capoeconomista Bce Lane ha ribadito che i tassi non potranno rimanere in territorio restrittivo ancora per molto tempo, altrimenti il rallentamento della crescita potrebbe far rallentare l’inflazione sotto il target del 2%. Dopo i Pmi di venerdì, i mercati hanno rafforzato le scommesse su un possibile taglio di 50 punti base a dicembre.

Nel comparto obbligazionario, lo spread Btp-Bund staziona a 126 punti base, con il decennale italiano al 3,49% e il benchmark tedesco al 2,23%, dopo la conferma del rating dell’Italia da parte di Moody’s, che prevede una crescita inferiore all’1% nel 2024.

Fra le materie prime il petrolio Brent scende sotto i 74 dollari al barile mentre l’oro cala a 2.667 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro risale a quota 1,045 mentre il dollaro/yen si attesta a 154,6. Fra le criptovalute il Bitcoin viaggia in area 98.200 dollari.