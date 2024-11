Lane (Bce): “Tagli tassi per stimolare crescita, altrimenti inflazione sotto 2%”

La Bce dovrebbe essere in grado di ridurre i tassi di interesse a un livello che non limiti più l’economia nel 2025, secondo il capo economista Philip Lane.

“Non ci impegniamo in anticipo su un ritmo preciso di riduzione, ma dovremo ridurre gradualmente i nostri tassi,” ha detto in un’intervista a Les Echos. “La politica monetaria non dovrebbe rimanere restrittiva per troppo tempo. Altrimenti, l’economia non crescerà sufficientemente e l’inflazione cadrà, credo, sotto l’obiettivo.”

Lane ha evidenziato che “gran parte del tratto finale per riportare l’inflazione in modo sostenibile al target del 2% sarà raggiunta l’anno prossimo.”

“Quindi penso che l’anno prossimo, in assenza di nuovi shock, questo equilibrio possa essere raggiunto, quindi una politica restrittiva non è più necessaria,” ha detto.

Con ogni probabilità, la Bce ridurrà ulteriormente i costi di finanziamento nel suo prossimo incontro di dicembre, dopo il tracollo degli indici Pmi pubblicati venerdì che spingono i mercati a scommettere persino su un taglio di mezzo punto percentuale. Tuttavia, i dati sull’inflazione di novembre – che saranno pubblicati venerdì – probabilmente mostreranno un aumento sopra l’obiettivo del 2% della Bce.

“Al momento, l’inflazione è vicina a quell’obiettivo, ma ciò riflette principalmente una combinazione di prezzi dell’energia più bassi e un’inflazione dei servizi ancora elevata,” ha detto Lane. “C’è ancora una certa distanza da percorrere in termini di aggiustamento affinché l’inflazione ritorni al livello desiderato in modo più sostenibile.”

Passando all’economia dell’area euro, Lane ha detto che “siamo in una fase di recupero ciclico.”

“Quest’anno, stiamo vedendo migliorare i redditi delle famiglie, con i salari in diversi paesi che aumentano più velocemente dell’inflazione,” ha detto. “Ci sono buone ragioni per credere che il consumo aumenterà più fortemente l’anno prossimo e nel 2026.”