Tod’s: ricavi superano i 700 milioni di euro, titolo corre in Borsa

Ricavi in salita del 16,4% per Tod’s nei primi nove mesi dell’anno pari a 724,9 milioni di euro. Positivo l’impatto delle valute, soprattutto per i marchi Tod’s e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all’estero; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi nove mesi del 2021, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sono pari a 703,8 milioni di Euro, in crescita del 13% rispetto al corrispondente periodo del 2021.

“Oggi abbiamo presentato dei risultati di vendita molto buoni, che confermano l’efficacia della strategia adottata dal Gruppo. Tutti i marchi hanno registrato risultati molto positivi, particolarmente il marchio Tod’s, che ha ottenuto una crescita del 23% con ottimi risultati in tutte le categorie merceologiche” ha commentato Diego Della Valle, AD del gruppo. “Gli obiettivi principali sono quelli di far crescere i ricavi e di sviluppare e dare visibilità sempre maggiore ai singoli marchi, aumentando il loro valore patrimoniale e, quindi, quello di tutto il gruppo. Uno dei nostri obiettivi principali è e sarà quello di svilupparci prevalentemente con la crescita organica, migliorando le performance della nostra rete distributiva. Daremo inoltre la massima attenzione allo sviluppo dell’e-commerce e, più in generale, della strategia omni-channel, che consideriamo uno dei drivers più importanti dello sviluppo futuro. Per quanto riguarda l’aspetto produttivo, possiamo fare affidamento su una importante realtà consolidata negli ultimi decenni, che ci permette di avere i migliori artigiani e molti giovani che vogliono intraprendere questo lavoro. Considerando la raccolta ordini della prossima Primavera Estate e la grande attenzione dei consumatori per la qualità e la creatività dei nostri prodotti, pur all’interno di un mercato mondialmente difficile e poco prevedibile, siamo convinti di poter ottenere buoni risultati anche per il futuro” ha concluso Della Valle. A Piazza Affari al momento il titolo Tod’s segna un aumento del 3,81% a 32,68 euro.