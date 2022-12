I titoli value e il doppio assist inflazione-tassi

Inflazione destinata a rimanere più alta è un aspetto positivo per i titoli value. Prima la pandemia e poi l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia hanno messo in moto il processo che porterà al prossimo cambio di regime e ciò che ha funzionato in passato per gli investitori non necessariamente funzionerà di nuovo, non solo nel 2023, ma anche negli anni a venire.

Così Sebastien Mallet, Portfolio Manager, Global Value Equity Strategy di T. Rowe Price secondo cui “le pressioni sulla domanda e sull’offerta derivanti dalla pandemia ci hanno avviato verso un’inflazione decennale, ma sono emerse anche pressioni inflazionistiche strutturali e di lungo periodo. Ad esempio, le richieste salariali sono in aumento e lo scenario geopolitico globale è peggiorato in modo significativo”.

“È probabile che questo acceleri il passaggio a catene di approvvigionamento più corte e più affidabili, invertendo ulteriormente la tendenza alla globalizzazione che ha aumentato la produttività e fatto scendere i prezzi per gran parte del XXI secolo”.

L’esperto di T. Rowe Price prevede anche maggiori investimenti e spese fiscali, nel tentativo delle autorità di sostenere le economie e i consumatori.

“La pandemia di coronavirus ha portato ad un intervento fiscale governativo senza precedenti e crediamo che ora sarà difficile per i governi discostarsi da questa situazione. Prevediamo che una maggiore quantità di ‘helicopter money’ sarà indirizzata ai consumatori per contribuire a contenere l’aumento dei prezzi, mentre ulteriori investimenti saranno effettuati nelle infrastrutture per stimolare la crescita economica e nella transizione verde per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Per farla breve, un’inflazione più alta di quella a cui siamo abituati sembra destinata a consolidarsi.

Investitori value: occhio al doppio assist

L’aspetto positivo per gli investitori value nel 2023?

L’aumento dell’inflazione e dei tassi che si è dimostrato storicamente favorevole ai titoli value.

“La natura distintiva di molti settori value del mercato fa sì che essi siano meglio posizionati per difendere gli utili e mantenere i margini di profitto durante i periodi di rialzo dei prezzi (utilities, industriali), mentre l’aumento dei tassi favorisce direttamente i titoli finanziari”.

“Siamo vicini al punto in cui l’inflazione raggiungerà il suo picco, quando si verificherà un calo della domanda e i problemi della catena di approvvigionamento si attenueranno. Anche in questo caso, ci aspettiamo che l’inflazione torni a livelli più alti rispetto al passato. Con le Banche Centrali che cercano di riportare l’inflazione vicino al 2%, ma probabilmente restando al di sopra, ci aspettiamo che i tassi di interesse rimangano più alti rispetto ai livelli degli ultimi anni”.

Infine l’analista descrive il modo in cui gli investitori dovrebbero posizionare i loro portafogli gli investitori.

“Alla fine dell’anno, direi che è impossibile prevedere i tempi del mercato, ma possiamo dire che il mondo è diverso e che ci saranno molti ostacoli da superare in futuro. In secondo luogo, gli utili attuali sono percepiti come di maggior valore, mentre quelli futuri, più lontani, diventano meno preziosi, il che dovrebbe rendere più interessanti i titoli della ‘old economy’“, conclude Sebastien Mallet