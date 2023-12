Tim protagonista in Borsa: il punto su ricorso Vivendi su Rete, le discussioni su rinnovo cda e la proroga su Sparkle

Tim si guadagna la scena a Piazza Affari. Il titolo del gruppo tlc italiano, che si avvia a chiudere la seduta con un rialzo di oltre il 2%, è scattato al rialzo con decisione a metà giornata fino a raggiungere un massimo intraday a quota 0,2804 euro (oggi in avvio segnava 0,2636 euro). Sotto i riflettori il ricorso che sarebbe stato presentato dai soci di Vivendi (soci di maggioranza con una partecipazione pari a circa il 24%) contro la vendita della Rete al fondo KKR. Un ricorso che non prevede però una richiesta sospensiva.

Intanto ieri nell’ultimo consiglio di amministrazione di Tim c’è stato un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’operazione di cessione di Sparkle. È stata, infatti, presa la decisione prorogare a fine gennaio 2024 il termine concesso a Optics Bidco, società controllata da KKR. Ecco le ultime in casa Tim, con un occhio agli spunti in arrivo dall’analisi tecnica.

Depositato il ricorso di Vivendi

Secondo quanto riportato dalla stampa, tra cui le agenzie Bloomberg e Reuters che citano fonti vicine al dossier, i francesi di Vivendi hanno depositato al tribunale di Milano il ricorso contro la delibera del consiglio di amministrazione di Tim sulla cessione della rete fissa al fondo KKR. Il cuore della questione è che il ricorso non chiederebbe la sospensione ma l’annullamento della delibera del board che ha dato il via libera all’offerta messa sul piatto dal fondo americano.

Già stamattina sulle prime indiscrezioni circolate ieri sul ricorso di Vivendi, gli analisti di Equita commentavano così:

“Si tratterebbe invece di un ricorso volto a tutelare i propri interessi e che nei fatti non bloccherebbe la cessione di NetCo e permetterebbe a Vivendi di ribadire la propria visione sul valore di NetCo e tenere alta la pressione sul cda cercando intanto di negoziare un’uscita“. E aggiungono: “Ci sembrano quindi plausibili e coerenti con quanto affermato da Yannick Bolloré in una recente intervista le indiscrezioni di Bloomberg che vedono Vivendi al lavoro con alcuni advisor per valutare come massimizzare il valore della propria quota in Tim“.

Decisioni Cda su Sparkle e il nuovo cda

Proprio ieri si è tenuto il board di Tim che ha accolto la richiesta di KKR di posticipare “a fine gennaio 2024 il termine concesso a Optics Bidco, società controllata da KKR, per completare le attività di due diligence e formulare un’offerta finale“. Sono inoltre partire le discussioni preliminari in merito alla possibile presentazione di una lista del nuovo cda, ricevendo dall’attuale presidente Salvatore Rossi l’indicazione di non essere disponibile per un nuovo mandato. “A questo proposito il Presidente Rossi ha comunicato di non intendere presentare una propria candidatura, ritenendo che la sua esperienza di oltre quattro anni in TIM debba avviarsi naturalmente a conclusione con la scadenza del mandato”, si legge nella nota.

L’attuale ceo Pietro Labriola ha, invece, ribadito la propria disponibilità per proseguire il proprio mandato e l’esecuzione del piano strategico approvato dal board.

Calendario 2024, a marzo il Capital Market day

Tra le novità del cda di ieri la modifica del calendario societario 2024 precedentemente pubblicato. Adesso è prevista l’approvazione de piano industriale 2024-2026 nella riunione consiliare del 6 marzo, con il Capital Market Day previsto per il giorno successivo. Ecco il calendario completo e aggiornato per il 2024.

14 febbraio – Consiglio di Amministrazione per l’esame dei dati preconsuntivi 2023

6 marzo – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del piano industriale 2024-2026

7 marzo – Capital Market Day

23 aprile – Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023

15 maggio – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2024

31 luglio – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2024

13 novembre – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2024

Il punto tecnico su Tim

(analisi a cura di Giulio Visigalli)

A Piazza Affari, seduta volatile per Telecom Italia che, a pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni, mostra un rialzo del 2,5%, trovandosi così a quota 0,269 euro ad azione. Gli acquisti di oggi arrivano in scia ai rialzi della vigilia con il Cda del Gruppo che ieri ha comunicato la proroga del termine per la presentazione dell’offerta svincolante del fondo Kkr su Sparkle.

Dal punto di vista grafico, con gli acquisti delle ultime sedute, Tim si è riportato al di sopra della resistenza dinamica data dalla media mobile a 50 giorni (linea blu), riavvicinandosi anche a quella fondamentale a 200 periodi (linea arancione). Oggi, in intraday, Tim è arrivato fino al test dell’area di resistenza a 0,281 euro, ma proprio il test di quest’ultimo livello ha respinto al ribasso le quotazioni.

Dal punto di vista dell’analisi algoritmica l’oscillatore di momentum Rsi si sta riportando verso l’area di ipercomprato e al momento si trova a 62; mentre l’indicatore di direzione Parabolic Sar, si è riportato in posizione long. Da inizio anno il titolo mostra un rialzo del +23,7%.

La view degli analisti resta rialzista

Guardando il consensus da Bloomberg vediamo come la maggior parte degli analisti (50%) che seguono il titolo hanno una visione rialzista sul titolo. In 9 dicono di mantenerlo in portafoglio, mentre solo uno dice “Sell”. Per quanto riguarda il prezzo medio obiettivo a 12 mesi, gli analisti si aspettano mediamente un target price a 0,34 euro, il che implicherebbe un rendimento potenziale di quasi il 30% dai prezzi attuali.