Tim entra “nell’European Green Digital Coalition” confermando il suo impegno nella riduzione delle emissioni di CO2

Nella giornata di oggi Tim ha comunicato il suo ingresso nella “European Green Digital Coalition”, il progetto lanciato nel 2021 dalle principali aziende europee nel settore ICT (Information and Communications Technology) e sostenuto anche dalla Commissione e dal Parlamento Europeo, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e sfruttare il potenziale delle soluzioni digitali nella trasformazione green.

In tal senso, TIM ha sottoscritto la Dichiarazione “A Green and Digital Transformation for the EU” con cui si impegna ad anticipare entro il 2040 il raggiungimento dell’obiettivo “net zero”, previsto dalla “Legge europea sul Clima” al 2050, per sottolineare l’impegno nella riduzione delle emissioni della propria filiera produttiva e nella scelta di fornitori sempre più sostenibili.

L’ingresso nella European Green Digital Coalition rappresenta un’ulteriore conferma della centralità degli obiettivi ESG nel Piano Industriale del Gruppo TIM,

Strategia climatica, economia circolare, crescita digitale e valorizzazione del capitale umano sono i principali pilastri su cui il Gruppo punta per offrire alle persone e alle imprese le opportunità di una trasformazione digitale fondata sulla sostenibilità.

Intanto, in Borsa Tim prosegue la fase di debolezza e al momento il titolo si muove in calo dello 0,52% trovandosi cosi a quota 0,189, livello molto vicino ai minimi storici raggiunti qualche seduta fa.