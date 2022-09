Nice Footwear approda nel mondo virtuale del Metaverso

Nice Footwear lascia la sua prima impronta di sneakers nel Metaverso: una nuova sfida che si inserisce in un percorso di sviluppo della società nel mondo delle nuove tecnologie. Il Metaverso di Nice Footwear, si legge nella nota, è rappresentato da uno showroom virtuale in cui l’avatar potrà vivere un’esperienza immersiva, totalizzante all’interno di uno spazio che si ispira allo showroom milanese dell’azienda in Via Montenapoleone, con richiami architettonici futuristi.

Nice Footwear offre l’opportunità ad aziende partner e clienti di costruire il proprio atelier e si presenterà quindi come uno degli sviluppatori più all’avanguardia nella realizzazione di ambienti all’interno dell’universo virtuale del Metaverso. Lo showroom di Nice Footwear è stato realizzato sulla piattaforma Roblox, una tra le più utilizzate come porta d’accesso al Metaverso: adattandosi a qualsiasi device, a qualsiasi potenza, risulta altamente accessibile oltre che particolarmente versatile.