Tim: Cdp-Macquarie presentano offerta non vincolante su NetCo alternativa a quella Kkr

TIM ha annunciato nella serata di ieri, domenica 5 marzo 2023, di aver “ricevuto da un consorzio formato da CdP Equity (CDPE) e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, che agisce per conto di MAM Funds, un’offerta non vincolante per l’acquisto del 100% della costituenda società coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in Sparkle”. E’ quanto si legge in una nota diramata da TIM.

Il comunicato prosegue:

“L’offerta, che scade il 31 marzo 2023, sarà sottoposta all’esame preliminare del Comitato Parti Correlate, ai sensi della normativa applicabile a CdP Equity, quale parte correlata di TIM, e sarà, a seguire, portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, ove possibile nella

riunione già programmata per il 15 marzo 2023 o in un’altra data da definire”.

La nota di TIM è stata diramata dopo che il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CdP), riunitosi in seduta straordinaria di domenica sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha dato il via libera alla presentazione di un’offerta non vincolante da parte di Cdp Equity, insieme a Macquarie Asset Management, per l’acquisto di NetCo di Tim, che ricomprenderà la rete infrastrutturale e la partecipazione in Sparkle.

Alla fine di febbraio, TIM ha comunicato di aver apprezzato l’altra offerta non vincolante presentata da KKR per NetCo, aggiungendo tuttavia di ritenere tale offerta non pienamente adeguata sia sul fronte della valorizzazione dell’asset, sia su quello della sostenibilità di ServCo.

Il CdA ha per altro deciso di mettere a disposizione di KKR una serie di dati, su base non esclusiva, in modo da poter approfondire le negoziazioni, con l’obiettivo di ricevere un’offerta migliorativa entro la data del 31 marzo.

KKR aveva commentato di apprezzare la comunicazione del CdA di TIM e di essere pronta a dialogare con il board per cooperare nel rispetto degli obiettivi strategici di TIM.