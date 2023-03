Brembo: titolo cala dopo trimestrale da dimenticare. Equita rimane positiva, target price a +6%

Negativa la reazione negativa del titolo di ieri di Brembo dopo il recente rimbalzo, con un quarto trimestre peggiore a livello operativo e guidance FY23 peggiore del consensus. Così dice Equita Sim che si dice positiva in quanto il FY23 è leggermente meglio delle nostre (e ritengono migliorabile in corso d’anno).

La visibilità resta nettamente superiore alla media di settore (capacità produttiva delle pinze in aumento del 40-50%) e l’upside del Sensify (confermato a 2PS in attesa di news flow). Il quarto trimestre è inferiore alle attese nonostante fatturato in linea, mentre debito migliore. Gli analisti della Sim milanese alzano leggermente le stime FY23-24 (in media EBIT e net profit +2%) e migliorano il debito con target a +6% a 16.5PS.