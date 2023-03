Tim: Accordo con sindacati per 2.000 uscite volontarie nel 2023

Tim ha siglato l’accordo con i sindacati delle tlc (Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil) per un numero massimo di 2.000 uscite volontarie in isopensione nel 2023.

Tale strumento consente ai lavoratori di uscire volontariamente, con tutti gli oneri a carico dell’azienda e potrà essere utilizzato fino a un massimo di 6 anni per gli uomini e 7 anni per le donne, fino a 4 anni e mezzo, secondo quanto si apprende, per tecnici e progettisti.

Le uscite di Tim, previste dal disegno di riassetto presentato a luglio nel corso del Capital Market Day, seguono quelle nel settore di Vodafone e Wind. L’obiettivo delineato dall’Ad Pietro Labriola è una riduzione di oltre 9mila dipendenti entro il 2023, con circa 6.400 tagli nella Netco e 3.000 nella divisione consumer mentre Tim enterprise salirà salirà da 5.300 a 5.500 unità.