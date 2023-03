Tesla: taglio ai prezzi dei suoi due modelli più costosi negli USA

Tesla ha tagliato i prezzi dei suoi due veicoli elettrici più costosi negli Stati Uniti, secondo quanto riportato sul sito web dell’azienda. La sforbiciata, il quinto adeguamento dei prezzi di Tesla dall’inizio dell’anno, variano dal 4% della versione ad alte prestazioni della Model S al 9% della più costosa Model X.

Musk ha ripetuto più volte negli ultimi mesi che Tesla si sarebbe concentrata sull’abbassamento dei prezzi per stimolare la domanda e che ha avuto successo nell’incentivare gli ordini con gli sconti globali introdotti a gennaio. “Il desiderio delle persone di possedere una Tesla è estremamente elevato. Il fattore limitante è la loro capacità di pagare per una Tesla”, ha dichiarato Musk la scorsa settimana in occasione dell’Investor Day di Tesla. La casa automobilistica di Palo Alto ha tagliato i prezzi delle sue auto in tutti i mercati a gennaio, offrendo sconti fino al 20% in quello che molti analisti hanno visto come l’inizio di una guerra dei prezzi da parte del leader del mercato dei veicoli elettrici. Da allora ha modificato i prezzi con un ritmo e una frequenza che vanno oltre i tentativi delle case automobilistiche consolidate in un settore in cui il prezzo di base di un’auto viene ancora definito “prezzo di listino” su un veicolo in inventario.

La Model S e la Model X, disponibili nelle edizioni base a trazione integrale (AWD) e ad alte prestazioni “Plaid”, hanno rappresentato circa il 4% delle consegne globali di Tesla nel 2022. I due modelli più economici, la berlina Model 3 e il crossover Model Y, rappresentano il resto. Il sito web di Tesla mostra che ha tagliato i prezzi di entrambe le versioni della Model S di 5.000 dollari. La versione base della Model S è stata ridotta del 5% a 89.990 dollari, mentre il prezzo della variante Performance Plaid è stato ridotto del 4% a 109.990 dollari.