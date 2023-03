Cina fissa l’obiettivo di un PIL “intorno al 5%” per il 2023

La Cina ha fissato un obiettivo di crescita di “circa il 5%” per il 2023, secondo il rapporto sul lavoro del governo del premier Li Keqiang pubblicato domenica. In generale, gli analisti si aspettavano che la Cina fissasse un obiettivo di PIL superiore al 5% per il 2023. La Cina ha anche fissato un obiettivo del 3% per l’indice dei prezzi al consumo e un tasso di disoccupazione del 5,5% con la creazione di circa 12 milioni di nuovi posti di lavoro urbani. Si tratta di un obiettivo superiore a quello dello scorso anno di “oltre 11 milioni”.

Il rapporto ha preso atto dell’imminente cambio di leadership del governo centrale e ha indicato otto priorità per la politica economica. Al primo posto c’è l’incentivazione della domanda interna (consumi e investimenti), seguita dal miglioramento del sistema industriale e dal sostegno alle imprese non statali.

Tra le altre priorità, “intensificare gli sforzi per attrarre e utilizzare gli investimenti esteri”, “prevenire e disinnescare” i rischi finanziari, stabilizzare la produzione di cereali, continuare lo sviluppo ecologico e sviluppare i programmi sociali. “Dovremmo sforzarci di sviluppare l’economia digitale, intensificare la vigilanza regolare e sostenere lo sviluppo dell’economia delle piattaforme”, si legge nel rapporto. Pur non citando aziende specifiche, le società tech come Alibaba rientrano tipicamente nella cosiddetta “economia delle piattaforme”.