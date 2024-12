Tesla, sprint verso i massimi grazie al “cup and handle” rialzista

Tesla, ormai abituata ai riflettori grazie alla carismatica figura del suo fondatore, Elon Musk, torna a far parlare di sé anche per dei risultati sul Nasdaq a dir poco strabilianti. Tesla ha infatti registrato nel complesso una performance che dice +55% da inizio anno, di cui un +36% circa solo nell’ultimo mese. Risultati trainati dalla crescita tecnologica dei propri modelli e da solidi conti finanziari, sostenuti anche dall’aumento di immatricolazioni in Cina e da un outlook positivo sulle future consegne.

Tesla, un futuro roseo secondo gli analisti

Un 2024 all’insegna della crescita per la big dell’auto elettrica, Tesla, con una crescita del valore del titolo che continua a stupire. La capitalizzazione di mercato di Tesla è cresciuta del 36% nell’ultimo mese, raggiungendo 1,2 trilioni di dollari, sottolineando il rinnovato interesse degli investitori verso l’azienda e la tecnologia FSD (Full Self-Driving) come driver di crescita futuro. Il lancio della versione 13 del software di guida autonoma completa, che ha ricevuto recensioni favorevoli dagli analisti, assieme a dei risultati trimestrali nel complesso soddisfacenti hanno permesso al titolo quotato al Nasdaq di riprendere la proprio corsa. La fiducia e l’ottimismo degli addetti ai lavori trovano riscontro sulle prospettive rosee per il futuro, con progetti ambiziosi in rampa di lancio ed altri con riscontri già tangibili. Per il 2026 è infatti in previsione l’avvio della produzione del Cybercab, con l’obiettivo di avviare un servizio di robotaxi entro la fine del 2025 utilizzando modelli esistenti dotati di software FSD (Full Self Driving).

Inoltre, Tesla ha registrato un aumento significativo delle immatricolazioni in Cina, con 18.700 veicoli assicurati nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre, il totale settimanale più alto degli ultimi due mesi. Questo incremento indica una forte performance trimestrale e una crescita del 14,2% rispetto all’anno precedente. A questo si aggiunge poi la previsione di crescita delle consegne di veicoli tra il 20% e il 30% nel 2025, con una stima di vendite tra 2,1 e 2,3 milioni di unità. Questo obiettivo sarà supportato dall’introduzione di nuovi modelli più accessibili, costruiti sulla Next Generation Platform, progettata per ottimizzare i costi di produzione.

Le premesse suggeriscono la presenza di tutti gli ingredienti per una ricetta perfetta, con molti analisti finanziari tra cui Fibon che si dicono fiduciosi per la crescita futura dell’azienda. Nello specifico, Fibon, ha aggiornato il suo target price per Tesla da $ 330 a $ 472, mantenendo una raccomandazione di acquisto (“buy”).

Outlook grafico del titolo Tesla

Tesla continua a sorprendere i mercati con un forte slancio rialzista. Il 2024 si è rivelato un anno di svolta per il titolo, grazie alla combinazione di solidi risultati finanziari e sviluppi tecnologici di rilievo che hanno permesso di registrare performance davvero considerevoli, con un +55% dall’inizio dell’anno.

Grafico sempre interessante e ricco di spunti che possono aiutare a comprendere la direzione per il prossimo futuro. Sul timeframe settimanale si può evincere con la tendenza per il prossimo periodo sia orientata verso una fase rialzista con il prezzo del titolo che ha ricominciato a muoversi verso l’alto dopo aver rotto alcuni livelli di resistenza chiave (in giallo).

Sono diversi gli spunti degni di nota, in particolare si evince la presenza di due importanti pattern grafici: un triangolo simmetrico di lungo periodo ed un cup and handle di medio. Il primo riguarda una figura tecnica davvero significativa dal momento che si è configurata in un arco di tempo particolarmente lungo: dai massimi del 2022 infatti il titolo è stato caratterizzato da una compressione dei prezzi alternandosi tra minimi crescenti e massimi decrescenti. La conferma in rottura è avvenuta con un incremento significativo dei volumi, segnale chiaro di partecipazione degli investitori attribuendo significatività al breakout rialzista. Il movimento ha portato il titolo a superare la resistenza chiave (in giallo) in area $ 314, trasformandola in un nuovo supporto strategico. Questo livello, insieme alla fascia dei $ 300, rappresenta ora una solida base per eventuali correzioni future.

Questo movimento è stato inoltre anticipato dalla configurazione di un’ulteriore figura tecnica, un cup and handle, di matrice rialzista. La rottura della resistenza a $ 314 ha completato il pattern, generando un segnale fortemente bullish. Il cup and handle è noto per proiettare il titolo verso nuovi massimi, con un target tecnico stimato calcolando l’altezza della “cup”. In questo caso, la profondità di circa $ 100 proietta un obiettivo di prezzo a $ 414. Questo livello coincide con la resistenza storica sui massimi assoluti, rendendolo un riferimento cruciale per il proseguimento del trend.

Sebbene un eventuale attacco a questi livelli potrebbe essere preceduto da una fase di consolidamento e di accumulazione, le prospettive suggeriscono un imminente superamento dei massimi storici ed una corsa ancora in salita. Segnali in questa direzione giungono anche dal grafico del RSI a 14 periodi sul quale si evince la rottura della resistenza dinamica (in verde) scongiurando la potenziale presenza di divergenza con la serie storica dei prezzi.