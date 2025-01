Tesla: conti non convincono, ma Musk promette periodo “epico” grazie a guida autonoma e robotica

Tesla al centro dell’attenzione dopo che il produttore di auto elettriche ha riportato nel quarto trimestre del 2024 risultati inferiori alle attese del mercato. Il titolo, dopo un’iniziale reazione negativa, ha rimbalzato segnando nella sessione after-hours di Wall Street un rialzo di oltre il 4%. Il gruppo guidato da Elon Musk ha infatti rassicurato gli investitori, prevedendo un periodo “epico” di crescita già da quest’anno, grazie agli sviluppi della guida autonoma, ai piani per i nuovi modelli e al lancio del suo robotaxi.

I risultati trimestrali sotto la lente

Nell’ultimo trimestre di un tumultuoso 2024, Tesla ha riportato ricavi in crescita di appena il 2% a 25,71 miliardi di dollari, contro i 27,21 miliardi stimati dagli analisti. I ricavi legati all’automotive, il business principale del gruppo, hanno mostrato un calo dell’8% a 19,8 miliardi di dollari. Il settore energetico è invece andato molto meglio, evidenziando un fatturato legato alla generazione e allo stoccaggio di energia di 3,06 miliardi di dollari per i tre mesi chiusi lo scorso dicembre, con un aumento del 113% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “L’andamento del fatturato su base pluriennale – osserva David Pascucci, analista dei mercati per XTB – vede anche una certa staticità, ossia il fatturato del 2024 è stato di poco superiore al fatturato dell’anno precedente, si passa infatti da 96,77 miliardi del 2023 a 97,69 del 2024, tutta un’altra crescita rispetto a quanto visto ad esempio dal 2021 quando si è passati dai 53,8 miliardi a 81,46 del 2022 per poi andare appunto a 96,77 miliardi del 2023”. Tornando alla trimestrale, l’utile netto del gruppo si è attestato a 2,5 miliardi di dollari su base rettificata, in aumento soltanto del 3%. L’utile netto per azione rettificato, pari a 0,73 dollari, ha deluso le aspettative del mercato ferme a 0,75 dollari.

Nonostante conti poco brillanti e una crescita più lenta, Tesla continua a salire sui mercati, raggiungendo una capitalizzazione di circa 1.200 miliardi di dollari. “Il suo rapporto prezzo/utili rimane ancora altissimo a 109, le quotazioni sono ancora molto alte – commenta Pascucci -Attendiamo l’apertura di Wall Street per vedere l’effettiva reazione del mercato”. Dall’ultima volta che Tesla ha comunicato gli utili, il valore del titolo è salito di oltre l’80%, calcola Bloomberg, evidenziando come gli investitori guardino oltre i risultati finanziari e vedano l’azienda come veicolo per investire nei progetti futuristici di Musk stesso.

Un periodo “epico” tra guida autonoma e intelligenza artificiale

Nel suo intervento a margine dei conti, Musk ha offerto pochi dettagli sulle previsioni di vendita dell’azienda e la performance finanziaria, concentrandosi invece sul prossimo futuro, incentrato sull’intelligenza artificiale, robot umanoidi, come Optimus, e nuovi progressi per la guida autonoma. Musk ha infatti annunciato l’avvio del servizio robotaxi in giugno in Austin (Texas) e successivamente in altre città americane entro fine 2025. “Non si tratta di uno scenario mitico e lontano – ha detto nel corso dell’incontro con gli analisti – È a cinque mesi di distanza”. Tesla ha così rassicurato gli investitori, prevedendo un ritorno alla crescita quest’anno e un periodo “epico” per il gruppo, grazie allo sviluppo della guida autonoma, al lancio del robotaxi, e allo sviluppo della robotica. Direttrici, che potrebbero trovare un sostegno nella nuova amministrazione Trump. Il neo-presidente intende infatti rimuovere gli ostacoli normativi alle auto a guida autonoma, accelerando sul fronte della regolamentazione. Non dimentichiamo poi la volontà di Trump di sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale, con nuovi massicci investimenti. In occasione dei conti, Musk ha quindi invitato gli investitori a concentrarsi meno sul core business come esiste oggi e che ha mostrato un certo rallentamento, e più su un futuro di autonomia e robotica. A inizio gennaio, infatti, Tesla aveva riportato 495.570 vendite di auto negli ultimi tre mesi del 2024, definendole le migliori di sempre, anche se non sufficienti a compensare l’andamento fiacco di inizio anno. Sull’intero 2024, infatti, le vendite di Tesla sono diminuite leggermente (a 1.789.226 veicoli in tutto il mondo), registrando il primo calo annuale nella storia dell’azienda.