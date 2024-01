Tesla interrompe produzione in Europa per problemi nelle forniture

Tesla è costretta a sospendere gran parte della produzione nella sua unica fabbrica europea, situata in Germania, per due settimane. Secondo quanto riportato da Reuters, le cause risiedono nelle interruzioni degli approvvigionamenti dovute alle tensioni nel Mar Rosso.

La produzione della Model Y, il veicolo sportivo di Tesla, subirà un rallentamento dal 29 gennaio all’11 febbraio nello stabilimento nei pressi Berlino. Questo è dovuto al cambio dei percorsi di trasporto da parte dei fornitori. Al contrario, un portavoce di BMW ha affermato che la loro catena di approvvigionamento non risente della situazione e la produzione procede come previsto.

In una serie di attacchi avvenuti negli ultimi due mesi, principalmente da parte dei militanti Houthi sostenuti dall’Iran, le navi sono state costrette a navigare per migliaia di miglia attorno all’Africa. Di conseguenza, i tempi di trasporto si sono notevolmente allungati, creando un vuoto nelle catene di approvvigionamento, come affermato da Tesla in una dichiarazione. Questo avviene in un momento in cui l’azienda sta cercando di stimolare la domanda per i suoi prodotti attraverso una serie di riduzioni dei prezzi, compresa una avvenuta questa settimana in Cina, a fronte di un rallentamento degli ordini di veicoli elettrici.