Lagarde (Bce): “Tagli tassi quando inflazione convergerà verso 2%”

La Bce inizierà a ridurre i tassi di interesse non appena sarà convinta che l’inflazione si stia avvicinando al suo target del 2%. Lo ha ribadito la Presidente Christine Lagarde.

“Non posso dare una data” per i tagli, ha detto in un’intervista, “ma se i dati confermeranno la nostra stima di raggiungimento del target nel 2025, sono molto fiduciosa che i tassi cominceranno a diminuire, non appena avremo questa certezza”.

Mentre gli investitori ritengono che la prima mossa possa arrivare già ad aprile, la maggior parte dei funzionari ritiene più realistico che il primo taglio arrivi a metà anno.

I mercati monetari hanno aggiustato le scommesse sui tagli dei tassi dopo le parole di Lagarde. Ora scontano quasi con certezza sei riduzioni di un 25 bp quest’anno, prezzando 146 punti base di allentamento, in aumento rispetto all’inizio di questa settimana.

Oggi parlerà il capo economista della Bce Philip Lane, mentre il numero uno della banca centrale croata, Boris Vujcic, ha detto che i mercati continuano ad essere troppo ottimisti sul momento del primo taglio. Anche il membro del Consiglio direttivo Isabel Schnabel ha definito premature le discussioni sull’argomento.