Tensioni USA-Cina, arriva la stretta di Biden

Dopo anni passati ad inserire varie società cinesi nella lista nera e a controllare i loro investimenti negli Stati Uniti, l’amministrazione Biden ha intrapreso una mossa importante per allontanare le imprese americane dalla Cina.

Il presidente americano ha firmato un provvedimento focalizzato nello specifico su tecnologie all’avanguardia USA di essenziale importanza per la sicurezza, con capacità militari di sorveglianza e informatiche. Una mossa che ha come scopo di riordinare il flusso di capitale e soprattutto di allontanare il “know-how” americano dal suo più grande rivale globale, la Cina.

Cosa prevede il provvedimento

Il provvedimento, che sarà effettivo dall’anno prossimo, vieta gli investimenti statunitensi nel settore dei semiconduttori avanzati e di informatica quantistica e richiede agli investitori USA di informare Washington qualora dovessero esserci investimenti in altri tipi di semiconduttori e intelligenza artificiale. Il provvedimento impedisce inoltre ai cittadini statunitensi e ai residenti permanenti di prendere parte in accordi proibiti.

Lo scopo del provvedimento

Secondo i funzionari della Casa Bianca, la mossa intende negare alla Cina le competenze americane nel settore tecnologico, l’accesso al mercato e altri vantaggi che le società USA di venture-capital e di private-equity portano con i loro investimenti.

Il provvedimento potrebbe creare ulteriori difficoltà per le società americane che operano in Cina, già colpite dall’indebolimento della crescita cinese, è il lungo periodo di lockdown durante la pandemia.

Tensioni USA-Cina

Il provvedimento annunciato mercoledì arriva in un momento di forte tensione tra le due economie. Al di là della battaglia per la supremazia economica e tecnologica, Washington e Pechino si scontrano anche su questioni geopolitiche come Taiwan, e la guerra in Ucraina. Due temi che alimentano ulteriormente la rivalità tra i due paesi, nonostante i recenti sforzi diplomatici esercitati da entrambe le parti.

Cina in deflazione

Il leader cinese Xi Jinping si trova in un momento piuttosto complesso in patria con un economia cinese in deflazione, crescita del Pil rallentata e crollo degli investimenti esteri.

Ricordiamo che proprio ieri i dati dell’Ufficio nazionale di statistica hanno mostrano un calo dei prezzi al consumo a -0,3% nel mese di luglio. E un calo, sempre a luglio, del 4,4% dell’indice dei prezzi alla produzione.