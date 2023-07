Take Off: crescita significativa nel primo semestre 2023

Take Off, un attore di primo piano nel settore del retail trade di abbigliamento e accessori per adulti e bambini, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi di 15,5 milioni di euro. Questo rappresenta una crescita significativa del 19,9% rispetto ai 12,9 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022.

La società madre Take Off, la principale catena di outlet italiana con prodotti di marca propria e di terze parti, ha registrato ricavi per 12,6 milioni di euro. Questo rappresenta un aumento del 23,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando i ricavi erano di 10,2 milioni di euro. Nel frattempo, Over, specializzata nella produzione di prodotti con il marchio Overkids per bambini fino a 14 anni, ha registrato ricavi per 2,9 milioni di euro. Questo è un aumento del 6,2% rispetto ai 2,7 milioni di euro del 30 giugno 2022.

Il prezzo medio di vendita del Gruppo nel primo semestre 2023 è stato di 21,54 euro, in aumento rispetto ai 16,20 euro del primo semestre 2022. In particolare, il prezzo medio di vendita di Take Off è stato di 30,26 euro (contro i 24,03 euro del primo semestre 2022), mentre Over ha visto il suo prezzo medio di vendita passare da 7,29 euro nel primo semestre 2022 a 9,54 euro nel primo semestre 2023.