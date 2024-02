Tabula lancia un nuovo ETF sui titoli di stato indiani investment grade con duration breve

Tabula ha lanciato un nuovo ETF che offre all’ investitore non domestico un accesso liquido ai titoli di Stato indiani investment grade. Il Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF é uno strumento efficiente per accedere alla quinta economia mondiale e a una delle economie in più rapida crescita. L’ETF, che offre un rendimento attuale del 7,1%, investe esclusivamente in titoli di Stato denominati in rupie indiane (INR) emessi dalla Reserve Bank of India. Il fondo di Tabula mira a seguire l’indice FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped, che si concentra sul segmento di mercato da 0,5 a 5 anni, escludendo le obbligazioni a lunga scadenza che hanno un rendimento limitato.

L’India è attualmente esclusa dai principali indici obbligazionari dei mercati emergenti. Quest’estate la situazione cambierà: JP Morgan ha annunciato che includerà l’India nel suo indice di obbligazioni governative dei mercati emergenti. I conseguenti afflussi di capitale dovrebbero essere strutturalmente positivi per l’INR, i prezzi delle obbligazioni indiane e l’economia in generale. La curva dei rendimenti dei titoli di Stato indiani è piatta nella parte lunga, da 10 anni in avanti. Attualmente, circa il 66% dell’indice di mercato è costituito da obbligazioni con scadenze superiori ai cinque anni, per cui gli investitori non sono adeguatamente compensati per il rischio di duration aggiuntivo che stanno assumendo. Concentrandosi solo sul segmento di mercato da 0,5 a 5 anni, la soluzione ottimizzata di Tabula genera quasi lo stesso rendimento dell’indice di mercato, con una duration significativamente inferiore.

Stefan Garcia, Chief Commercial Officer di Tabula Investment Management, ha dichiarato:

“Con l’aggiunta dei titoli di Stato indiani agli indici obbligazionari dei mercati emergenti globali in estate, si prevedono afflussi per oltre 35 miliardi di dollari nei prossimi 18 mesi. Il nostro ultimo ETF offre un modo altamente efficiente, liquido e trasparente per ottenere un’esposizione sia alla storia di crescita dell’India sia all’ondata di afflussi di capitale previsti prima dell’inclusione del Paese negli indici EM.”

L’ETF Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration Strategy investirà in un portafoglio di obbligazioni che riflette la composizione dell’indice FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped. L’indice si concentra sulle obbligazioni denominate in INR, esclusivamente di tipo investment grade. L’indice ha un forte filtro di liquidità con un requisito minimo di nozionale in circolazione di almeno 250 miliardi di INR (3 miliardi di dollari Usa). L’indice ha una ponderazione massima del 25% per ogni obbligazione con un minimo di sei obbligazioni.

L’ETF Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration Strategy è quotato alla Borsa di Londra e ha un TER dello 0,39%.