Tabula lancia il primo Etf obbligazionario ultrashort al mondo allineato all’accordo di Parigi sul clima

Il provider europeo di ETF Tabula Investment Management Limited ha rivendicato un’altra prima mondiale, lanciando un nuovo ETF che fornisce esposizione ad obbligazioni societarie investment grade scadenti entro 12 mesi denominate in euro.

Le caratteristiche principali

Il Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (TUCP GY) soddisfa i criteri di un fondo EU SFDR Articolo 9 e fornisce emissioni di gas serra in portafoglio significativamente inferiori e un profilo ESG migliorato rispetto alle soluzioni ultrashort esistenti.

La strategia d’investimento del nuovo ETF è stata concepita per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C in conformità con l’Accordo di Parigi, integrando al contempo criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di selezione dei titoli.

Le caratteristiche principali della strategia comprendono:

– riduzione iniziale del 50% delle emissioni di gas serra rispetto al benchmark generico e riduzione annuale del 7%.

– Screening ESG: basato su norme (ad es. UNGC), controversie e determinate attività commerciali (alcool, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo, armi controverse, alcol, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo, armi controverse, armi da fuoco civili, energia nucleare, OGM, armi nucleari, cannabis).

– Vincoli di liquidità e di partecipazione applicati per migliorare il profilo di liquidità, mantenendo al contempo caratteristiche simili al benchmark generico sottostante

La strategia mira a fornire metriche simili all’ indice obbligazionario EUR ultrashort IG generico su cui si basa. L’indice dell’ETF ha un rendimento lordo attuale a 12 mesi del 4,3% con una duration di ~0,4 anni, una volatilità media giornaliera inferiore a 1 pb e un rating creditizio medio pari ad A.

Un nuovo indice per l’economia di domani

Per il suo nuovo ETF, Tabula ha collaborato con Solactive e ISS ESG per sviluppare un benchmark allineato a Parigi per obbligazioni investment grade ultrabrevi denominate in euro. Il nuovo indice Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index), che l’ETF di Tabula replica, presenta una forte correlazione con il suo indice di riferimento generico, il Solactive 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLEC01 Index). Tuttavia, il nuovo indice offre una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 50% rispetto all’indice di riferimento e una riduzione delle emissioni annue del 7%.

L’universo di investimento dell’indice è costituito da obbligazioni con scadenza massima di 1 anno. Le allocazioni degli emittenti sono limitate al 5% dell’indice.

Esposizione all’articolo 9 dell’SFDR in tutto lo spettro del reddito fisso

“Affrontare il cambiamento climatico è il problema principale della nostra epoca e un rischio importante per tutti i portafogli”, afferma Michael John Lytle, CEO di Tabula. “Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi è necessario un approccio su più fronti. Gli investitori devono combinare allocazioni mirate a soluzioni specialistiche per il clima con uno spostamento di grandi pool di asset in investimenti rispettosi del clima”. “Il TUCP è il primo prodotto ultrashort allineato a Parigi e si aggiunge alla nostra attuale scuderia di fondi allineati a Parigi in euro investment grade, global fallen angels e euro high yield. Quest’ultimo lancio dimostra il nostro impegno a fornire agli investitori esposizioni all’articolo 9 della SFDR in tutto lo spettro del reddito fisso.” Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer di Solactive, ha commentato: “Attraverso la nostra collaborazione con Tabula siamo entusiasti di offrire agli investitori maggiori opportunità di allineare i loro portafogli agli obiettivi vitali dell’Accordo di Parigi e di guidare una maggiore allocazione di capitale verso le aziende che dimostrano un chiaro sostegno alla transizione globale verso le emissioni nette pari a zero.”

La quotazione

Il Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF è stato lanciato con 20 milioni di euro di masse. L’ETF è quotato su Xetra con il ticker TUCP GY e ha una commissione continua dello 0,15%.