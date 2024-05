Tabula: fattore ESG fondamentale per gli investitori in ETP in oro e metalli

Quest’anno gli ETP sull’oro e più in generale i fondi sui metalli beneficeranno molto dai flussi positivi nel settore delle materie prime, dove il taglio ESG sarà cruciale per massimizzare gli afflussi. Lo si legge in una ricerca condotta da Tabula, fornitore europeo di ETF.

Lo studio di Tabula ha rilevato che l’84% degli investitori professionali prevede flussi positivi nel settore degli ETP sull’oro fisico quotati che al momento ammontano a circa 90 miliardi di dollari nella sola Europa. Circa il 17% degli intervistati si aspetta che questi flussi siano “sostanziali”. Secondo il 61% degli investitori, la ragione principale dell’aumento delle allocazioni in metalli sta nell’elemento di diversificazione, mentre l’ 48% afferma che l’aumento della concorrenza stia spingendo l’interesse. Circa il 44% indica una maggiore attenzione alla sostenibilità e all’approvvigionamento etico.

La ricerca, condotta su 200 investitori in oro di fondi pensione, gestori patrimoniali, assicuratori e family office europei, responsabili per oltre 800 miliardi di euro di asset in gestione, ha evidenziato un forte ottimismo per quanto riguarda le allocazioni a veicoli di investimento in metalli nei prossimi due anni. Circa il 67% degli investitori intervistati nel Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia, Italia e nei Paesi nordici prevede un forte aumento delle allocazioni a fondi incentrati sui metalli e sui minatori di metalli, mentre il 41% prevede un forte aumento delle allocazioni ai prodotti negoziati in borsa su materie prime fisiche, come mostra la tabella seguente.

Per quanto riguarda il cambio di esposizione da un ETC all’altro, l’attenzione all’ESG e alle credenziali ESG è il secondo fattore più importante, dopo l’esposizione fisica o ai derivati e prima della consegna fisica e delle commissioni del prodotto. Secondo lo studio, quasi il 90% degli investitori ritiene che meno della metà dell’oro detenuto negli ETC in oro fisico sia tracciabile alla fonte.

Come cambieranno le allocazioni nei prossimi due anni Fondi incentrati su società minerarie e metallifere ETCs/ETFs di commodity a replica fisica Azioni di società estrattive nel settore minerario Lingotti Sostenziale aumento 67% 41% 32% 24% Leggero aumento 19% 39% 49% 36% Invariato 9% 11% 13% 32% In diminuzione 4% 2% 5% 1% Non so 1% 7% 1% 7%

“Il settore dell’oro e dei metalli in generale dovrebbe beneficiare di flussi positivi quest’anno ed il prossimo, con i fondi minerari, di metalli ed ETC su materie prime destinati a registrare i flussi più consistenti”, afferma Michael John Lytle, CEO di Tabula. “L’attrattiva della diversificazione è la principale attrattiva per i prodotti auriferi quotati, ma l’attenzione del settore per l’ESG e la capacità di fornire risultati agli investitori su questo fronte stanno diventando sempre più importanti”. Jason Smith, CIO di Tabula, ha aggiunto: “Il nsotro studio mostra che per molti investitori le credenziali ESG sono un fattore importante nella selezione degli ETC in oro. L’approvvigionamento responsabile e la tracciabilità sono questioni che devono essere affrontate se un fornitore è serio in materia di ESG”.

Lo studio di Tabula, che ha recentemente annunciato il lancio di un ETC sull’oro fisico con forte focus sui fattori ESG, l’SMO Physical Gold ETC, ha rilevato che il fattore chiave per gli investitori che decidono di allocare in un nuovo ETC sull’oro è il suo orientamento ESG. La possibilità per l’investitore di identificare la provenienza dell’oro in un ETC è più importante del costo del prodotto stesso o del fatto che offra un’esposizione fisica o derivata. L’ETC SMO Physical Gold è il primo prodotto in oro fisico negoziato in borsa ad offrire la piena tracciabilità dei lingotti d’oro dalla miniera al caveau. Non detiene oro di origine russa, non si rifornisce di oro da miniere o minatori controversi e non detiene oro “riciclato” o di provenienza sconosciuta. Inoltre, per l’estrazione dell’oro detenuto da BARS non viene utilizzato mercurio.

L’ETC SMO Physical Gold utilizza oro proveniente da un numero limitato di miniere nominate, ha una tracciabilità completa lungo tutta la catena di fornitura ed è progettato per fornire lo stesso livello di liquidità, efficienza e sicurezza degli altri ETC sull’oro fisico. Single Mine Origin (SMO) Limited, società indipendente costituita nel 2017, conduce un’approfondita due diligence ed un monitoraggio continuo delle società minerarie, delle miniere e delle raffinerie partecipanti, supervisionando e documentando ogni fase della catena di approvvigionamento. Il risultato è uno standard trasparente e affidabile per l’oro di provenienza responsabile. L’ETC SMO Physical Gold ha un patrimonio di 33 milioni di dollari ed è quotato alla Borsa di Londra. Ha un TER dello 0,29% ed è stato lanciato in collaborazione con il principale custodian d’oro globale HSBC.