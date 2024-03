T-Bond, rialzo dei titoli del Tesoro USA: rendimento decennale al 4,218%

I titoli del Tesoro degli Stati Uniti hanno visto un incremento dei loro prezzi. Questo fenomeno è stato osservato mentre gli investitori scrutavano attentamente le potenziali mosse della politica monetaria americana, interpretando gli esiti dell’ultimo incontro della Federal Reserve.

Basandosi sul FedWatch Tool del Cme Group, è emerso un significativo incremento nella probabilità di una riduzione dei tassi a giugno, salita dal 55,2% registrato la settimana precedente al 62,6% attuale.

La Federal Reserve ha mantenuto i tassi d’interesse al 5,25%-5,50%, come previsto, e ha confermato l’anticipazione di un taglio di 75 punti base nei tassi nel 2024. I dati sull’inflazione di gennaio e febbraio, che hanno rivelato cifre superiori alle aspettative, avevano innescato preoccupazioni che la Banca centrale potesse modificare le sue previsioni riguardo al taglio dei tassi. Tuttavia, questo non è accaduto e, in aggiunta, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha affermato che questi due rapporti “non hanno cambiato la situazione complessiva” riguardo all’inflazione, che sta mostrando segni di rallentamento.

Analizzando i titoli del Tesoro si nota un calo del rendimento del decennale, che è passato dal 4,271% al 4,218%, indicando un aumento del prezzo. Anche il rendimento del titolo a tre mesi ha visto una diminuzione, attestandosi al 5,373%. Altri rendimenti osservati includono il titolo a 2 anni, il cui rendimento ha subito un calo, posizionandosi al 4,604%.